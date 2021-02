Me Marc Bourgeois aurait célébré cette année son 60e anniversaire en tant que membre du Barreau... Photo : Site web de Nécrologie Canada

Dentons a annoncé jeudi le décès de son ancien associé puis avocat-conseil Me, qui a œuvré au sein du groupe de droit des affaires du cabinet pendant plus de 20 ans.« Reconnu pour son indéfectible loyauté envers ses clients, Marc jouissait d’une excellente réputation auprès de ses collègues et dans la communauté juridique de par sa compétence, sa probité intellectuelle et sa grande facilité à entrer en relation avec les gens », souligne Dentons.S’il était spécialisé en droit des sociétés, le regretté avocat tâtait aussi avec succès de la planification fiscale et fiduciaire des successions.« Il agissait lui-même comme administrateur de sociétés et comme fiduciaire de fiducies personnelles et familiales jusqu’à sa retraite; à ce titre, il était aussi très actif auprès de divers organismes de bienfaisance », spécifie Dentons.On l’a vu notamment au poste de gouverneur de la Fondation Québécoise du Cancer ainsi qu’à celui de président de la Fondation Norman Fortier.Me Bourgeois aurait célébré cette année sa 60e année comme membre du Barreau du Québec. Diplômé en droit de l’université de Sherbrooke et de l’Université de Montréal, il avait en outre complété un MBA de la YVEY School of Business Administration en Ontario en 1963.Né en 1937, le Barreau 1961 a débuté sa pratique chez Geoffrion Prud’homme avant de cofonder le cabinet qui deviendra Guy & Gilbert. En 1992, Me Bourgeois se joint à Dentons, qui demeurera sa famille juridique jusqu’à sa retraite.« D’un commerce agréable, généreux et courtois avec tous, raconteur et imitateur à ses heures, il conjuguait un sens aiguisé des affaires à sa grande connaissance du droit pour prodiguer des conseils astucieux et pragmatiques », décrit Dentons dans son communiqué.« Marc nous manquera beaucoup », ajoute son cabinet.Me Marc Bourgeois laisse dans le deuil ses filles Dominique (Bernard Le Blanc) et Caroline (Sylvain Fortier) ainsi que sa conjointe Andrée Valiquette et son fils Robert Lapointe (Catherine l’Heureux Savoie), sa sœur Nicole Desaulniers, ses petits-enfants Valérie, Frédéric, Charles-Éric, Nicolas et leurs conjoint(e)s ainsi que son arrière-petite-fille Juliette.