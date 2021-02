Dominic Lacroix et sa conjointe Sabrina Paradis-Royer. Photo : Radio-Canada

Après avoir amassé près de 15 millions $ en créant le PlexCoin, une crypto-monnaie censée concurrencer le Bitcoin,demande au gouvernement de payer ses avocats.L'homme d'affaires de Québec veut que l'aide juridique assume les frais de sa défense contre les poursuites pénales, déposées par l'Autorité des marchés financiers (AMF).Sa conjointequi est coaccusée a fait la même demande.Lundi, le jugea commencé à entendre leur requête, visant à obliger l'État à payer leurs frais d'avocats.Le couple se dit sans le sou depuis la déconfiture du projet qui a mené au blocage des avoirs de Lacroix, par l'AMF, en 2017.Depuis, les tribunaux ont ordonné le remboursement des investisseurs, avec les sommes récupérées.Accusé d'avoir fait des placements sans prospectus et d’avoir donné des informations fausses ou trompeuses aux investisseurs, Lacroix continue d'habiter, avec sa conjointe, leur luxueuse résidence de Charlesbourg évaluée à plus de 2.5 millions $.Témoignant dans le cadre de sa requête, Lacroix a expliqué au juge ne plus avoir de liquidité et vivre de la PCU.«Mon crédit est complètement détruit depuis 2017», a exprimé l'homme d'affaires dont les passifs s'élèvent à 25 millions $, contre des actifs de 2.4 millions $, selon son bilan financier.L'homme de 38 ans dit utiliser la carte de crédit de sa mère pour faire son épicerie.Mais les avocats du gouvernement, qui contestent la demande, s'interrogent sur de nombreuses dépenses faites par Lacroix, depuis que ses avoirs sont bloqués.Ainsi, il a admis avoir équipé sa maison d'un système de domotique de 300 000 $.Entre novembre 2017 et juillet 2020, il a aussi entrepris des travaux d'aménagement paysager évalués à 150 000 $.Durant la même période, il a dépensé 160 000 $ pour les frais de quatre véhicules, dont une Mercedes et un T-Rex.L'audition de la requête va se poursuivre cette semaine, avec le témoignage de Sabrina Paradis-Royer.Le couple qui n'a pas d'enfant estime qu'il n'aura pas droit à un procès équitable, si l'État ne paie pas les frais d'avocats pour sa défense.