Juges recherchés! Photo : Shutterstock

Avis aux juristes qui souhaitent devenir juges : le ministère de la Justice du Québec est à la recherche de quatre magistrats.On souhaite faire l’embauche de deux juges à la Cour du Québec dans le coin de la Capitale-nationale : un à la chambre criminelle et pénale et l’autre à la chambre civile. Les deux magistrats devront résider à Québec ou dans le voisinage immédiat. Ils siégeront dans les districts judiciaires de Beauce, Charlevoix, Frontenac, Montmagny et Québec.Le ministère recherche également un juge qui siégera exclusivement à la cour municipale de la Ville de Québec, et un autre qui sera appelé à siéger à la cour municipale de Lévis pour un nombre approximatif de 225 séances par année. Les deux personnes retenues pour ces postes siégeront en matière criminelle et pénale, et possiblement en soirée.Cet avis s’adresse aux hommes et aux femmes qui ont exercé la profession d’avocat pendant au moins dix ans, rappelle le ministère.Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 26 mars 2021. Pour plus d’informations, visitez le site internet du ministère de la Justice du Québec