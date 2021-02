Les menus sont créés par Francis Blais et Camilo Lapointe-Nascimento. Photos : Site web de Justice Pro Bono

Me Nancy Leggett-Bachand. Photo : LinkedIn

Devant l’impossibilité de tenir son plus important événement de financement de l’année, l’équipe de Justice Pro Bono a eu l’idée de transporter l’événement chez ses donateurs en offrant la livraison de boîtes-repas concoctées par des chefs prometteurs.Les menus créés par, lauréat de la huitième saison de Top Chef Canada, et, vainqueur de l’émission Les Chefs! 2020, ont eu un tel succès que les boîtes se sont toutes vendues.« On sent beaucoup d’empathie et de générosité de la part de nos donateurs et des présentateurs de l’événement. Ils ont bien compris qu’on avait plus que jamais besoin d’eux, je crois », souligne la directrice générale de l’organisme, Me, ajoutant que l’objectif de 165 000 dollars de la collecte est en bonne voie d’être atteint.Pour le dernier sprint, elle compte sur un encan en ligne qui se poursuit jusqu’à dimanche.L’argent recueilli permettra à Justice Pro Bono de soutenir ses projets courants, mais surtout d’organiser des projets ponctuels suivant l’actualité. À titre d’exemple, en 2020, l’organisme a tenu une clinique à Montréal-Nord en réponse au mouvement Black Lives Matter.L’événement permet également d’assurer la survie du programme Causes d’intérêt public, qui n’est pas actuellement soutenu par un partenariat financier ou une subvention récurrente. Avec ce programme, l’organisme offre du soutien à des citoyens qui ont une situation financière précaire mais n’ont pas accès à l’aide juridique.Justice Pro Bono a aussi un besoin urgent d’informatiser ses opérations. « Il faudrait qu’on puisse installer un système de dépôt électronique des documents pour notre programme Causes d’intérêt public. Pour le moment, toutes les demandes doivent se faire par la poste », indique Me Leggett-Banchand.Le mariage des dossiers avec des avocats pourrait alors également être fait de façon électronique, plutôt que par téléphone ou courriel.