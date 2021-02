Mes Maxime Nasr et Violette Leblanc représentaient Option Consommateurs et Mes Vincent de l’Étoile et Sandra Desjardins représentaient Desjardins. Photos : Site web d’Option Consommateurs, de Desjardins, de Belleau Lapointe et de Langlois

L’association de défense des droits des consommateurs, représentée par Mesetde Belleau Lapointe, a conclu une entente avec l’institution financière, défendue par Mesetdu cabinet Langlois.Près de dix millions de dollars ont été débloqués par Desjardins pour rembourser les plaignants, révèle un article de La Presse canadienne.Pour être éligible, on doit avoir contracté un prêt garanti par le gouvernement du Québec auprès d’une Caisse Desjardins. L'institution financière doit aussi avoir transmis une entente de remboursement qui a pris effet après le 2 août 2014 et dont les termes n’ont pas été modifiés avant le premier paiement. De plus, aucune réclamation ne doit avoir été présentée en vertu de cette assurance.La plupart des gens n’auront aucune démarche à faire pour être remboursé. Les membres Desjardins éligibles recevront simplement l’indemnisation dans leur compte et ceux qui ont changé d’institution bancaire recevront un chèque par la poste.L’accord conclu entre Desjardins et Option consommateurs doit être approuvé par le tribunal le 13 mai.