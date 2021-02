Mes Alexandre Grandmont et Raphaël Allard. Photo : Site web de Normandin Gravel Rhéaume

Mesetfaisaient partie de l’équipe de Normandin Gravel Rhéaume depuis trois et cinq ans, respectivement.Me Grandmont pratique exclusivement en litige civil et commercial, ainsi qu’en droit de la construction. Le Barreau 2010 diplômé de l’Université de Sherbrooke représente une clientèle de particuliers et d’entreprises devant les différentes instances, que ce soit la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d’appel.Me Raphaël Allard concentre quant à lui sa pratique en droit du travail et de l’emploi. Le Barreau 2014 se spécialise particulièrement en clauses restrictives d’emploi comme les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation de la clientèle, ayant complété une maîtrise à ce sujet.