Alexandra Belley-McKinnon. Photo : LinkedIn

NOVAlex recrute encore, cette fois avec l’embauche d’une jeune avocate en litige, qui quitte Lavery pour se joindre au jeune cabinet montréalais en croissance.concentre sa pratique sur les litiges commerciaux complexes et les litiges de droit public et constitutionnel.Avec ses études supérieures en droit international public et sa solide expérience en litiges commerciaux, notamment en insolvabilité, elle complètera l’équipe litige de Novalex à compter du 1er mars.Elle pourra conseiller les clients corporatifs, communautaires et individuels de la firme, ainsi que les représenter en première instance et devant les tribunaux d’arbitrage.« Sa profondeur juridique en matière de litige constitutionnel et de droit public se marie bien avec notre orientation stratégique, notre impact social et les besoins de nos clients, fait valoir le chef de la direction de NOVAlex,. Cette embauche s’aligne parfaitement avec notre plan de recrutement de talents aguerris de la nouvelle génération. »Avant même son inscription au Tableau de l’Ordre, le parcours Me Belley-McKinnon sortait de l’ordinaire. Elle a été finaliste au Concours Pierre-Basile-Mignault en 2015, stagiaire à la Cour supérieure, puis au Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, à Genève, avant de compléter son stage chez Lavery et d’y entamer sa pratique, en 2018.Rappelons que NOVAlex, fondé en 2016, est également une clinique juridique pro bono. Pour chaque heure de services juridiques rendue à un client d’affaires, l’entreprise offre une heure de services gratuits à un individu à faible revenu, un organisme à but non lucratif ou un entrepreneur en démarrage.