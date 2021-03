Me Hugo Martin est le créateur de ces balados.

Une nouvelle formation chaque semaine!

Il y a huit ans, Mea eu une idée brillante : créer un podcast sur le droit reconnu par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. C’est chose faite depuis un peu plus d’un an.« C’est une idée qui est dans ma tête depuis l'institution de la formation professionnelle continue obligatoire », explique l’avocat spécialisé en litige civil et commercial.« Je me suis aperçu que c'était une obligation d'aller en salle pour suivre les formations, d’aller en lunch, et on perdait un peu de temps dans tout ça. Il faut se déplacer, ça coûte cher. Après ça sont apparus les webinaires : tu paies pour et tu écoutes ce qui est devant toi à l’écran. »Fan de balados depuis plus de 20 ans, Me Martin a décidé d’en créer un spécifiquement pour la formation continue obligatoire : Question de preuve . Le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec sont entrés dans l’aventure. Maintenant, on peut faire sa formation continue de n’importe où!« On a beaucoup de “down time” en tant qu’avocat. Le balado peut s’écouter en voiture, en transport en commun, au gym pendant qu'on fait notre course à pied, à la plage en se faisant bronzer », illustre avec humour le Barreau 1997.Question de preuve compte maintenant 29 capsules juridiques et 8000 auditeurs. Une nouvelle formation s’ajoute à chaque semaine.Dans chacune d’entre elles, Me Hugo Martin reçoit un avocat ou une avocate invité(e) dans un domaine de droit précis : droit des affaires, droit autochtone, abus d’autorité, droit du sport, actions collectives, tout ce qui peut piquer la curiosité et informer.« C’est beaucoup à partir de mes intérêts en technologie, en intelligence artificielle, en droit du sport, droit de l’immigration; des intérêts que je veux mieux connaître et partager, explique Me Martin. Si ça m'intéresse moi, un avocat avec une curiosité dans la moyenne, je pense que ça peut intéresser la plupart des avocats et avocates du Québec! »Toutes les capsules sont gratuites; c’est l’attestation pour les heures de formation obligatoire qui coûte des sous. Plusieurs plans sont disponibles, de 25 $ / l’heure de formation à 300 $ pour 30 heures de formation.Les choix de plans pour faire reconnaître des heures d’écoute du podcast auprès du Barreau ou de la Chambre des notaires.Source : rivercastmedia.com/formation-continue.L’avantage, c’est qu’on peut tester la marchandise avant d’acheter. On peut même écouter l’ensemble des podcasts avant de payer pour ceux qu’on veut faire reconnaître pour la formation continue.« On fonctionne à l'envers, mais c'est la façon la plus simple et efficace d'avoir de la formation », estime Me Martin, qui anime lui-même les capsules.Avec la date limite pour remplir ses heures de formation obligatoire qui approche (le 31 mars), c’est un pensez-y-bien!Allez jeter une oreille : https://rivercastmedia.com/question-de-preuve/.