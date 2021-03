Laurence Chabot.

L’Université Laval a choisi de récompenser 14 étudiants-athlètes en droit.Ces derniers se sont vu attribuer le titre d’« étoiles académiques », une façon de souligner leur excellence académique et sportive.Ces étudiants-athlètes, en effet, sont membres du Rouge et Or en plus de cumuler une moyenne académique supérieure à 80 %.Voici ce que Droit-inc à appris sur eux.est membre de l’équipe de Rugby du Rouge et Or. Étudiante en droit depuis 2018, elle devrait terminer son baccalauréat dans le courant de l’année.Mme Chabot a travaillé auprès de la SSQ Assurances comme étudiante en droit. Elle poursuit actuellement un stage à la Cour supérieure du Québec.Elle a oeuvré comme bénévole étudiante auprès du Bureau d’information juridique de l’Université Laval.est auxiliaire de recherche à la Faculté de droit de l’Université Laval.Doctorant affilié à la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval, ses recherches se consacrent à la compréhension des enjeux migratoires européens et internationaux.M. Fontfrède est bardé de diplômes, à commencer par une licence en droit de l’Université d’Auvergne.Originaire du Rwanda, M. Frontfrède, 30 ans, est à la recherche active d’un emploi en lien avec ses recherches juridiques.a obtenu son baccalauréat en droit et complète actuellement son stage en droit au sein du cabinet BMA Avocats.Mme Bilodeau est titulaire d’un diplôme en techniques juridiques du Collège François-Xavier-Garneau. Elle travaille principalement dans le domaine du droit de la construction.est un étudiant en droit à l’Université Laval. Passionné de tennis, il devrait terminer son baccalauréat en 2021.Il a notamment fait partie des Titans de Limoilou avant de se joindre au Rouge et Or.fait partie du club de football Rouge et Or. Il y est porteur de ballon.Son premier départ en carrière remonte déjà à octobre 2017, alors qu’il avait joué contre les Stingers de Concordia.Un Laurent Duvernay-Tardif du droit? L’avenir le dira.a commencé sa formation en droit en 2018. Elle fait partie de l’équipe de soccer du Rouge et Or.Sa dernière équipe connue ? Le Dynamiques de Sainte-Foy.Bachelière en droit,a complété sa formation l’an dernier, en 2020.Membre du Rouge et Or pendant près de quatre ans, de juin 2015 à avril 2020, elle travaillait jusqu’à tout récemment comme serveuse au Club de golf Cap-Rouge.étudie en droit à l’Université Laval.Membre du Rouge et Or, il se spécialise en cross-country et athlétisme. Il a notamment été désigné recrue masculine de l’année en 2019.Jasmine Godin devrait terminer sa formation en droit cette année.La future bachelière, passionnée de Tennis, a œuvré à titre de mentore pour le Centre de Soutien en droit de l’Université Laval, un regroupement de bénévoles.adore le ski de fond.Originaire de Varennes, il est le capitaine de l’équipe de ski de fond du Rouge et Or.Le fondeur de 24 ans devait représenter l’Université Laval lors des Universiades d’hiver, qui devait se tenir à Lucerne en Suisse, en janvier 2021. L’événement a été reporté à une date inconnue en raison de la pandémie de COVID-19.Antoine Hébert a connu une forte progression à sa deuxième saison avec le Rouge et Or. Il a notamment obtenu son premier podium lors du 10 kilomètres classique du Championnat de l’est canadien au Mont-Orford en février 2020.pratique le ski de fond. Membre de la Faculté de droit, la fondeuse de 23 ans est originaire de Montréal.Sa dernière équipe avec l’Université Laval? UBC.Originaire de Maria, David Pelletier a été recruté par le Rouge et Or en décembre 2016.Ancien membre de l’équipe de football, il y occupait la position de quart-arrière jusqu’à l’annonce de sa retraite au terme de la saison 2019.excelle en badminton.Étudiant en droit, il est originaire de Saint-Augustin-de-Desmaures.Pro de badminton,est originaire des Îles-de-la-Madeleine. Il a notamment fait partie des Portageurs de Rivière-du-Loup.