Adina Georgescu. Photo : Site web de Miller Thomson

Me Luc Gratton. Photo : Site web de Miller Thomson

La notion de justice a toujours été importante pour. Elle se souvient d’ailleurs encore très clairement du contexte difficile entourant son arrivée au Canada quand elle avait sept ans.« Mes parents ont dû fuir le communisme en Roumanie et tout quitter avec leurs deux enfants. L’injustice dont ils ont fait l’objet et leur résilience ont je pense forgé mon caractère et m’ont donné envie de contribuer à ma manière », dit-elle.Cette manière de faire sa part, Adina Georgescu l’a trouvée quelques années plus tard dans le droit. Mais pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du droit municipal et environnemental, des expertises souvent boudées par les avocats en raison de leur grande complexité.L’avocate s’est éprise de ces spécialités dès son stage, réalisé à même le bureau montréalais de Miller Thomson dans lequel elle évolue toujours, 14 ans plus tard.« Cela correspondait à mon profil, explique-t-elle. J’ai toujours aimé étudier, j’étais un vrai rat de bibliothèque. Et je suis aussi de nature très curieuse et minutieuse, deux qualités importantes dans ce domaine. »Me, qui a à l’époque dirigé son stage, avant de collaborer étroitement avec elle et de lui céder sa place à la tête du secteur du droit municipal et de l’environnement, a lui aussi rapidement remarqué cette jeune avocate prometteuse : « Elle était patiente, elle avait soif d’apprendre, elle travaillait fort. Bref, elle avait tout pour réussir là où d’autres n’osaient pas se lancer. »Me Gratton ne s’était pas trompé, puisque sa protégée a acquis toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise du droit municipal et environnemental.« Avec brio, précise-t-il. Elle a fait preuve d’une grande intelligence et de beaucoup de détermination. Mais elle a aussi dépassé mes attentes. »Adina Georgescu s’est également, au fil des années et de ses dossiers, armée en droit de l’urbanisme, en droit foncier, en droit de l’énergie, en droit constitutionnel, en droit du lobbyisme et de l’accès à l’information. Sans compter toutes les branches qu’elle investit pour certaines de ses causes, du zonage agricole au droit minier. Une expertise multiple qui fait d’elle une avocate de référence au niveau national.Contrairement à la majorité de ses pairs, Me Georgescu n’a pas choisi la voie royale du secteur public pour exercer son métier. Elle défend plutôt des représentants du secteur privé, qu’il s’agisse de promoteurs immobiliers, de projets environnementaux, de personnes ou de sociétés faisant face à des expropriations ou à des hausses de tarifs substantielles de l’énergie.Comme elle l’indique, « On peut se retrouver dans des situations rappelant le combat de David contre Goliath. Mais à mes yeux, ce n’est pas parce qu’on n’a pas le contrôle qu’on n’a pas le droit de faire valoir ses droits. Et ce, même si certains corps publics semblent tout-puissants. »Faire la différence et améliorer les choses, Me Georgescu l’applique aussi dans sa vie personnelle. Elle s’implique dans de nombreuses associations comme l’Association canadienne de taxe foncière, APL Énergies et Tourisme Montréal. Elle a également cofondé la Chambre de commerce roumaine du Québec et donne régulièrement des conférences.Quand on lui demande comment elle s’organise pour faire tout cela, l’avocate répond : « C’est simple, je planifie tout! »… avant d’ajouter que sans le support de ses collègues, elle aurait été incapable d’atteindre ses objectifs.« Plusieurs personnes ont investi leur énergie et leur confiance en moi, c’est précieux, avoue-t-elle. Et c’est justement en cela que la séniorité et l’expertise d’avocats accomplis sont cruciales. Car ce sont eux qui partagent avec nous leurs connaissances, nous soutiennent lorsque nous faisons face à des embûches, et nous aident à atteindre les performances attendues au plus haut niveau. »Me Adina Georgescu essaie maintenant à son tour de redonner, « de faire partie de la solution » comme elle le dit elle-même. « J’ai la chance d’avoir autour de moi des gens passionnés et dédiés qui excellent dans ce qu’ils font. Merci à mon équipe au bureau, surtout, qui est absolument formidable! » Messages lancés!À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Droit-Inc vous propose ces deux prochaines semaines une série de portraits d’avocates passionnées qui ont su conjuguer leur pratique avec leur vie de femme et leurs convictions personnelles.