Mme Suzanne Antal, Me Ismaël Coulibaly et M. Charles-André Caron. Photos : Site web de Benoît & Côté

Benoît & Côté poursuit sa croissance.Le cabinet boutique indépendant a confirmé, la semaine dernière, les nominations de Mme, de Meet de M.à son actionnariat.Droit-inc leur a parlé, pour éclairer l’expansion de leur cabinet. Portrait.Benoît & Côté soufflait récemment sa douzième bougie. À sa fondation,etavaient une idée en tête : un cabinet de proximité.Anciens associés de grands bureaux, ils désiraient tous deux créer un cabinet à « échelle humaine », explique Me Coulibaly. « Avec des services de proximité, de bons équilibres et un cabinet axé sur la coopération. »Les mots d’ordre? « Proximité avec les clients », répond M. Caron. Une façon de dire que le cabinet mise sur la qualité de ses services, en plus d’accorder une haute estime à la satisfaction de sa clientèle.Mais, attention : le service de proximité n’interdit pas la croissance. Le cabinet a plus que quintuplé depuis sa fondation. Il est désormais composé d'une équipe aguerrie, soit une douzaine de professionnels, largement de quoi couvrir la majorité des spécialisations en brevets. C’est le cas, par exemple, de Charles-André Caron, spécialiste en génie physique.Outre les agents de brevets et les agents de marques, il faut compter une douzaine de parajuristes, comme le souligne Mme Antal.Depuis sa fondation, le cabinet vise une chose : la propriété intellectuelle.« À la base, nous sommes un cabinet de propriété intellectuelle, explique M. Caron. Nous sommes une douzaine de professionnels, mais pas forcément tous des avocats. »Brevets, marques de commerce, droits d’auteurs et service juridique… Voilà donc le quotidien de ces professionnels.La majorité des clients du cabinet sont de petites et moyennes entreprises (PME). Elles sont réparties à travers le monde, souligne d’ailleurs Mme Antal. « C’est le principe de la propriété intellectuelle : nous déposons à l’étranger, et l’étranger dépose chez nous. »La propriété intellectuelle étant sa spécialité, Benoît & Côté compte aussi parmi ses clients des cabinets d’avocats et des cabinets comptables qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine.« Personnellement, je n’ai vu aucune différence ».C’est la réponse que M. Caron nous a fièrement offerte, lorsque nous lui avons demandé si les activités du cabinet avaient ralenti en raison de la pandémie.« Nous ne sommes pas un dinosaure. Nos dossiers étaient déjà numérisés, et donc facilement transposables à la maison. La transition vers la maison s’est somme toute bien passée. La prestation de service, elle, n’a pas changé du tout. »« Nous sommes un cabinet très moderne, très technologique et sans papier. Nous nous adaptons très bien », renchérit Me Coulibaly. Selon lui, ces caractéristiques montrent bien que le cabinet œuvre dans les domaines de l’innovation et de la technologie.Les nouveaux actionnaires sont d’ailleurs catégoriques. Ils confirment un accroissement de la clientèle du cabinet, et affirment qu’il se situe sur une « pente ascendante ».« La crise est tout de même un catalyseur d’innovations. Il y a eu un impact sur les inventions, explique M. Caron. Cela a eu un effet sur les nouvelles demandes de brevets.« La nouvelle loi sur les marques de commerce a frappé la plupart des cabinets (...), mais je regarde nos chiffres, et, comparés à d’autres, nous n’avons pas été impactés de façon majeure », explique Mme Antal. « Nous en sommes très contents. Nous sommes le septième ou le huitième plus grand déposant au Québec. Les PME viennent vers nous. »Outre sa croissance soutenue, l’arrivée de nouveaux actionnaires confirme que Benoît & Côté fait place à la relève.« Nous sommes dans la continuation du développement. Benoît & Côté est en croissance, se développe. L’entreprise devient plus mature alors qu’une nouvelle génération d'actionnaires accède à l’actionnariat », explique M. Caron.Et c’est ici que l’expression « à échelle humaine » prend tout son sens. « C’est aussi un bureau qui donne la possibilité (NDLR : à ses employés) de participer aux décisions, de participer à la croissance du bureau », renchérit Me Coulibaly.« Nos clients sont des PME, et nous sommes nous-même une PME. Souvent, les PME sont nous seulement adaptables, mais aussi à l’écoute de leur employé. Nous ne sommes pas un lieu impersonnel. Nous avons la volonté d’offrir de belles possibilités de développement professionnel aux gens », soutient M. Caron.Croissance, relève… mais, concrètement, à quoi ressemblera Benoît & Côté dans cinq ans?Me Coulibaly ose une réponse. « Être connu comme le top-of-mind dans le domaine de la propriété intellectuelle à Montréal, au Québec et au Canada. En fait, au même titre que d'autres joueurs. Nous sommes une petite équipe, mais une équipe performante dont l’expertise est reconnue. »« Nous voulons nous établir comme un joueur de premier plan en propriété intellectuelle, ajoute-t-il. Celui qui vient à l’esprit des clients et des autres cabinets d’avocat lorsqu’il est question de propriété intellectuelle. »Une façon de dire, comme l’indique son slogan, qu’il continuera à aider les entreprises à transformer leurs idées en actifs!