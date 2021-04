Scott Rozansky, chef du groupe de pratique spécialisé en capital de risque de Montréal de Dentons.

Plusieurs avocats du groupe de valeurs mobilières de Dentons ont collaboré pour mettre sur pied ce centre, qui se veut un outil de référence pour les propriétaires d’entreprises qui envisagent une introduction en bourse.On y trouve un guide en anglais, qui sera bientôt traduit en français et en mandarin. Les avocats qui y contribuent vont également continuer à y partager toute nouvelle information pertinente.Dans le cadre du lancement du centre de ressources, une série de conférences avec des experts et des entrepreneurs qui ont déjà fait une introduction en bourse a aussi été organisée., chef du groupe de pratique spécialisé en capital de risque de Montréal, explique que l’idée est venue lors d’une des rencontres hebdomadaires entre les chefs de section de valeurs mobilières de tous les bureaux de Dentons.« Quand on s’est rendu compte à l’été 2020 que le boom qu’on voyait dans le nombre d’inscriptions en bourse ne s'essoufflait pas, on a voulu créer une plateforme où on pourrait transmettre autant d'informations que possible aux entrepreneurs qui y songeaient », raconte-t-il.Bien sûr, l’objectif est également de créer un premier contact avec des clients potentiels, puisque le centre de ressources est accessible à tous.« Si des entrepreneurs veulent plus d’informations, on peut les rencontrer. C’est un service préliminaire qu’on offre gratuitement. Je reçois des appels de ce type avec des clients potentiels au moins une fois par semaine », fait-il savoir.