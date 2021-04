Ralph Olivier Boisrond et Hugo Desautels. Photos : LinkedIn

C’est le moment tant attendu… Des cabinets ont révélé cette semaine l’identité de leurs futurs stagiaires.Voici un premier aperçu.Le cabinet montréalais spécialisé en droit des affaires a recruté deux étudiants :, de l’Université de Sherbrooke, et, de l’Université de Montréal.Le cabinet BLG a recruté 12 stagiaires à son bureau de Montréal :de l'Université de Sherbrooke,etde l’UQAM,etde l’Université d’Ottawa etde l’Université McGill.Les six autres stagiaires recrutés étudient à l’Université de Montréal :etLe cabinet Cain Lamarre a confirmé le recrutement de 13 stagiaires pour ses bureaux de Drummondville, de Saguenay, de Québec, de Montréal, de Sept-Îles et de Val-d’Or.Audrey-Anne Alie entrera en poste cette année à Drummondville.(Saguenay),(Québec),(Montréal),(Sept-Îles) et(Val-d’Or).Six autres stagiaires feront leur entrée en 2023 :età Saguenay,età Québec,à Montréal età Val-d’Or.Malgré quelques critiques publiques , le cabinet a recruté sept stagiaires., de l’Université de Montréal etde l’Université d’Ottawa débuteront leur stage en juin prochain.Pour janvier 2022, Degrandpré Chait accueilleraet, tous trois de l’Université de Montréal., de l’Université de Montréal, etde l’Université McGill feront leur entrée au cabinet en juin 2022.Le cabinet Langlois a retenu les candidatures de 9 futurs stagiaires pour ses bureaux de Montréal et de Québec en 2022 et 2023.La plupart des étudiants retenus dans la métropole sont inscrits à l’Université de Montréal, à l’exception d’Alexandra Provost de l’Université d’Ottawa :(2022),etVoici les candidats retenus pour le bureau de Québec :(2022), de l’Université Laval,, de l’Université Laval etde l’Université d’Ottawa.Le cabinet LRMM recrute, au terme de cette deuxième édition virtuelle,etde l’Université de Montréal., la coordonnatrice au recrutement des étudiants et stagiaires chez LRMM, a tenu à souligner, dans une publication LinkedIn, les efforts des étudiants.Source : LinkedIn / Fani DadLe cabinet Lavery a choisi, cette année, une pléthore d’étudiants pour ses bureaux du Québec :, de l’Université McGill,et, de l’Université de Montréal, ainsi quede l’UQÀM.Sept autres stagiaires entreront en poste à Québec :de l’Université de Sherbrooke,de l’Université d’Ottawa,et, de l’Université Laval, etetet, de l’Université de Sherbrooke, travailleront au bureau sherbrookois de Lavery.Enfin, deux étudiants se retrouveront à Trois-Rivières :de l’Université de Sherbrooke etde l’Université d’Ottawa.L’équipe de Miller Thomson de Montréal a recruté sept stagiaires pour 2023 :et, de l’Université de Montréal,de l’Université d’Ottawa etde l’Université McGill.Le cabinet Monnette Barakett a confirmé le recrutement de trois étudiants pour leur stage du Barreau de 2022 et de 2023. Il s’agit dede l’Université de Montréal et d’etLes bureaux montréalais du cabinet accueillerontet, de l’Université de Montréal, ainsi quede l’Université de Sherbrooke etde l’Université de Montréal pour 2023., de l’Université Laval, etde l’Université de Sherbrooke effectueront leur stage à Québec en 2022.et, de l’Université Laval, débuteront leur stage en 2023.Le cabinet RSS accueillera en 2022et, de l’Université de Montréal, etde l’Université d’Ottawa etde l’UQAM en 2023.Le cabinet TCJ a dévoilé avoir sélectionné quatorze stagiaires pour ses différents bureaux du Québec.ettravailleront au bureau de Montréal, tandis quetravaillera à Laval.Trois étudiants effectueront leur stage à Saint-Hyacinthe :etÀ Brossard, le cabinet accueilleraet. Deux autres stagiaires seront en poste à Sherbrooke :etetcomplèteront leur stage au bureau de Québec.