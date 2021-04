Le professeur Nicolas Vermeys et ses cochercheurs, Karim Benyekhlef et Pierre-Luc Déziel. Photos : Sites web de l’Université de Montréal et de l’Université Laval

Le professeuret ses cochercheurs,et, reçoivent ce soutien pour le projet de recherche sur Les incidences de l’architecture logicielle des tribunaux en ligne sur l’accès à la justice.Ce projet s’intéresse aux coups de pouce numériques utilisés sur les plateformes de cyberjustice à travers le Canada. Ces coups de pouce numériques sont des techniques de conception d’interfaces web qui influencent le comportement et les choix des internautes. Elles peuvent être mises en oeuvre consciemment ou inconsciemment sur les plateformes de cyberjustice.Le projet est destiné à élaborer une série de lignes directrices claires afin d’identifier les coups de pouce numériques présents dans une plateforme de cyberjustice, et aussi de s’assurer que ceux-ci n’aient pas d’incidence négative sur le processus judiciaire.L’objectif est d’intégrer des mécanismes pour améliorer l’expérience utilisateur et l’accès à la justice. Le but est d’aussi d’écarter les mécanismes nuisibles. Une nouvelle génération de plateformes de cyberjustice pourra être développée, pour mieux correspondre aux besoins informationnels des justiciables.Me Nicolas Vermeys est le vice-doyen de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, où il est professeur agrégé et chercheur au Centre de recherche en droit public. Il s'intéresse aux questions juridiques liées à la sécurité de l'information, aux développements en matière de cyberjustice et, plus généralement, aux incidences des innovations technologiques sur le droit.