Parmi les futurs stagiaires, on trouve : Madeleine Duchesne, Laurence Asselin, Ann-Valérie Denis, Isabelle Bertrand, Florence Thibodeau, Jonathan Chbat et Estelle Mauffette-Whyte. Photos : LinkedIn

Les annonces se poursuivent… de nouveaux cabinets révèlent l’identité de leurs futurs stagiaires.Voici un second aperçu.Le gros cabinet, qui possède des bureaux un peu partout au Canada, ainsi qu’à l’international, accueillera neuf stagiaires :et, de l’Université de Montréal,et, de l’Université McGill, et Sophia Mammas, de l’Université d’Ottawa.Le cabinet qui possède des bureaux à Montréal, à Toronto et à New York a recruté pas moins de neuf stagiaires :, de l’Université d’Ottawa,et, de l’Université de Montréal,et, de l’Université McGill, etde l’Université de Sherbrooke.Le cabinet international, qui possède des bureaux dans neuf pays, accueillera six nouveaux stagiaires :, de l’Université du Québec à Montréal,et, de l’Université de Montréal, etet, de l’Université McGill.Cet autre cabinet national a annoncé de multiples embauches de stagiaires. À son bureau de Montréal, Fasken accueillera 18 étudiants :et, de l’Université de Montréal,, de l’Université d’Ottawa,, de l’Université de Sherbrooke,, de l’Université Laval,et, de l’Université du Québec à Montréal, ainsi qu’etde l’Université McGill.Et à son bureau de Québec, le cabinet a recruté huit stagiaires :et, de l’Université Laval, etde l’Université de Sherbrooke.Le cabinet McMillan a confirmé le recrutement de trois stagiaires pour l’année 2023 :de l’Université Laval, de même queet, de l’Université de Montréal.ROBIC a embauché six stagiaires :et, de l’Université de Montréal,, de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’de l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke.Le cabinet international a recruté pas moins de 27 stagiaires :et, de l’Université de Montréal,et, de l’Université McGill, ainsi que, de l’Université Laval.Le cabinet boutique de litige a recruté deux stagiaires :, de l'Université McGill, et, également de l'Université McGill.