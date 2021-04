Me Steven Brassard. Photo : Site web de BCF

Mes Emmanuelle-Salambo Deguara, Valérie Lachance et Anne-Sophie Paquet. Photos : Site web de Stein Monast

Les cabinets publient régulièrement leurs plus récentes activités sur les réseaux sociaux et sur leur site internet.Droit-inc fait le tri pour vous.Mes’est adressé récemment à la Fédération québécoise de ski acrobatique, à la Fédération Triathlon Québec, au Centre Excellence Sportive Québec-Lévis et à la Fédération québécoise des sports cyclistes.Dans le cadre de cette intervention, il a offert des conseils aux athlètes présents sur l'importance de déployer leur image de manière positive, de créer des partenariats avantageux et de bien connaître leurs droits.La « grande traversée » de BLG se poursuit. Des employés du cabinet ont parcouru 12 017 kilomètres cet hiver… une façon de les aider, assure-t-il, à demeurer virtuellement connectés.Source : LinkedIn / Borden Ladner GervaisLe cabinet Cain Lamarre a souligné récemment le départ à la retraite du notaire, MeMe Girard quitte après plus de 40 ans de pratique. Le cabinet a tenu à remercier le notaire et à saluer sa « passion ».Cain Lamarre a confirmé, dans un autre ordre d’idée, être l’un des partenaires des Agricultrices du Québec, l'unique organisme agricole féminin au Québec.Les Agricultrices du Québec est un syndicat professionnel affilié à l'Union des producteurs agricoles (UPA).« Les secrets commerciaux sont des renseignements précieux qui vous confèrent un avantage certain sur vos concurrents… tant qu’ils restent des secrets! »Dans une capsule vidéo diffusée sur LinkedIn, Me, associée chez Fasken, décrypte la notion de « secrets commerciaux ».Intéressé? Jeter un oeil.Source : LinkedIn / FaskenLe 10 avril dernier, l’équipe Stein Monast a participé à la première étape du Gran Fondo d’Opération Enfant Soleil, une épreuve de 102 kilomètres de vélo intérieur sur la plateforme virtuelle Zwift.Voici les avocats qui ont transpiré pour la bonne cause : MesetSans oublier la participation deetLe cabinet TCJ a confirmé, la semaine dernière, l’arrivée de huit stagiaires en droit dans ses rangs :et