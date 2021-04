Me Vincent Dostaler-Tarte. Photo : Site web de l'Université d'Ottawa

« Benjamin était excessivement bon pour rassembler les gens, rendre les gens bien ».Au bout du fil, Mese remémore son ami Benjamin.Bachelier en droit,s’est suicidé le 13 janvier dernier tout juste après avoir complété son stage du Barreau chez Raby Dubé Le Borgne Avocats, un cabinet montréalais multidisciplinaire. Il avait 25 ans.« Ce fut une onde de choc. Benjamin était jeune. Il avait énormément d’amis. Il était membre de l’association étudiante à Ottawa. Son départ a vraiment créé une onde de choc ».Son ami, Me Dostaler-Tarte, également bachelier de l’Université d’Ottawa, a lancé une collecte de fonds sur Facebook en souvenir de son ami, et pour soutenir la mission de Suicide Action Montréal.Au moment d’écrire ces lignes, les dons récoltés s'élèvent à 26 396 $.« La prévention du suicide, c’est quelque chose qu’il faut faire tout le temps, et non pas seulement lors d’un événement particulier, comme un anniversaire », explique-t-il.Le jeune avocat espère maintenant changer les mentalités. Et déconstruire des tabous.« Nous avons tous une responsabilité », soutient-il. « Tout le monde doit se sensibiliser à ces problèmes-là et essayer de déceler des indices ou à pousser des gens à aller chercher de l’aide s’ils en ont besoin ».« Il faut en parler, et effacer ces tabous-là ».D’autant plus que la pandémie nous affecte tous, selon Me Dostaler-Tarte. « Nous avons probablement tous dit, dans le courant de la dernière année, que “ça n’allait pas”. En ce moment, il faut être particulièrement vigilants ».S’il ignore les causes de son départ, Me Dostaler-Tarte s'exprime volontiers sur les qualités de son ami. Il attribue d’ailleurs le succès de sa collecte à la personne qu’il a été.« S’il y a un aussi grand engouement pour cette collecte, c’est parce que l’on voit, malgré son départ, qu’il continue de rassembler les gens ».Pour effectuer un don à la collecte de Vincent Dostaler-Tarte : https://www.facebook.com/donate/1361700367543578/ Pour contacter le Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMPA), qui est aussi offert aux stagiaires en droit : https://www.barreau.qc.ca/fr/ressources-avocats/espace-bien-etre-psychologique/aide/ Pour contacter Suicide Action Montréal : https://suicideactionmontreal.org/a-propos-de-nous/?fbclid=IwAR35rrl4Y5ZAFyBJEG5j-LsVRbn1N6Lid76E0DjuUR8NASFlf7GhNYZHj8s