Me Valérie Côté. Photo : LinkedIn

Un cabinet s’agrandit… Metravaille désormais chez LJT à titre d’avocate.Le cabinet a confirmé cette nomination le mois dernier. Avant son embauche, la jeune avocate effectuait son stage du barreau au cabinet.« Nous sommes ravis d’accueillir Me Valérie Côté au sein du cabinet », a affirmé Me, associé gestionnaire de LJT Avocats.« L’ensemble de ses talents et compétences font d'elle un atout et une relève pour notre équipe de professionnels en droit des technologies et de la propriété intellectuelle. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que de nombreux succès ».Me Côté exerce principalement en droit des affaires ainsi qu’en droit des technologies et de la propriété intellectuelle. Elle a notamment travaillé dans le domaine du droit du divertissement chez Evenko comme coordonnatrice aux contrats, notamment.Bachelière en droit à l’Université de Montréal, elle a effectué quelques séjours d’études à l’étranger, notamment à la China University of Political science and Law à Pékin et à Sciences Po Aix – Université Aix-Marseille à Aix-en-Provence.