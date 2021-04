Me Sarah Plamondon représentera les avocats de la défense dans le Nord du Québec. Photo : Shutterstock

Le conseil d’administration de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) nomme une avocate pour représenter leurs membres œuvrant dans le Nord du Québec.Il s’agit de MeMembre du Barreau du Québec depuis 1997, elle pratique en droit criminel et pénal ainsi qu’en droit de la famille et la jeunesse.Son mandat sera d’assurer une bonne communication avec l’ensemble des acteurs du milieu, d’informer l’association des réalités particulières de la pratique dans le Nord du Québec et de participer aux affaires générales de l’AQAAD.Les avocats participants à la Cour itinérante sont confrontés à une réalité particulière et exercent dans des conditions difficiles. Leurs requêtes pourront être entendues à travers leur nouvelle représentante dans l’association.Ce projet a été initié par Me, la représentante de l’Abitibi-Témiscamingue et trésorière pour l’AQAAD. Il a été mis en place suite aux modifications apportées dans les règlements généraux de l’association lors de l’Assemblée générale en mars dernier.L’AQAAD s’engage ainsi à contribuer à une justice plus efficace dans les régions du Nord, à une amélioration des conditions de travail et souhaite favoriser les communications avec ces avocats.