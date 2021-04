Thomas Rodney Berger est décédé... Photo : The Order of British Columbia

Un grand avocat qui s’est battu pour la reconnaissance des droits autochtones s’est éteint à l’âge de 88 ans. Qui était-il ?était un avocat, humanitaire, politicien, juge et commissionnaire.Il y a deux mois, il avait reçu un diagnostic de cancer phase terminal et il lui restait six mois à vivre. Mercredi, l’avocat encore actif s’est éteint aux côtés de sa famille.Il venait de prendre sa retraite en 2020. Mais, il était toujours en attente d’une décision du tribunal dans sa dernière affaire sur un litige entre la nation crie Peter Ballantyne avec le gouvernement de la Saskatchewan concernant des centaines d’acres de terres inondés.C’est ce qu’a confié sa filledans les médias. Aussi avocate, elle a travaillé aux côtés de son père pendant 15 ans au cabinet Berger & Company.Thomas R. Berger s’est démarqué au cours de sa carrière pour son dévouement à la justice sociale notamment en lien avec les droits des autochtones.Sa pratique en droit a commencé en 1957 à Vancouver. En 1973, il représente les aînés Nisga’a dans un dossier d’appel de la Cour suprême du Canada pour revendiquer les droits ancestraux. Il en sort vainqueur de cette cause historique qui a valu une première reconnaissance pour les droits autochtones.En 1969, il devient chef du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique. De 1971 à 1983, il est juge à la Cour suprême de la Colombie Britannique et de 1974 à 1977, il est commissaire à l’enquête sur le Pipeline de la Vallée du Mackenzie.Il reçoit plusieurs titres de reconnaissance dont l’Ordre du Canada en 1990 et l’Ordre de la Colombie-Britannique en 2004.De nombreux politiques ont réagi au décès de Thomas R. Berger et ont présenté leurs sympathies à la famille.« Je me joins aux Canadiens pour pleurer la perte de Thomas Berger, avocat et militant des droits autochtones et environnementaux parmi les plus respectés au Canada, et ancien juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique », a déclaré le premier ministre« Nous nous souviendrons de M. Berger comme d’un porte-parole accompli. Non seulement a-t-il donné une voix à ceux qui n’en avaient pas, mais il les a véritablement écoutés. Ce faisant, il a donné à toute une génération de dirigeants les outils nécessaires pour devenir les porte-parole de leurs propres communautés » a-t-il ajouté dans sa déclaration., le premier ministre de la Colombie-Britannique se souvient du travail de l’avocat en tant que commissaire dans l’enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie.« His work resulted in a report highlighting unresolved land claims, as well as the threat to wildlife upon which the local Indigenous peoples relied on for survival. An unprecedented public consultation process helped highlight what was at stake for the Indigenous peoples of the North », a-t-il souligné dans sa déclaration., l’ancienne ministre fédérale de la Justice et députée indépendante de Vancouver Granville a également offert ses sympathies à la famille.« Very saddened to hear of the passing of Thomas R. Berger, QC OC OBC. Tom was a great champion of a Indegenous peoples & rights … a true trail-blazer who helped change this county for the better while personally sacrificing to do so. Love & condolences to his family #RIP », a-t-elle publié en ajoutant une photo de l’avocat sur Twitter.