Mes Julie Mousseau, Extra Junior Laguerre, David Ettedgui, Mylène Lemieux, Sabine Uwitonze et Gabriel Di Genova. Photos : LinkedIn et site web du Barreau de Montréal

Au terme de l’élection qui s'est déroulée du 26 avril au 29 avril, le Barreau de Montréal a dévoilé son nouveau Conseil avec à sa tête une première conseillère pour 2021-2022.Mesort vainqueur de l’élection avec 1424 votes contre son rival Mequi a reçu seulement 1013 votes.Au total, il y a eu 2448 votants ce qui représente 15,6% des membres de Montréal et 11 votes ont été annulés.La première conseillère siégera au Conseil du Barreau de la section Montréal aux côtés d’autres membres qui ont été élus par acclamation.Pour un mandat d’un an, Mesera le bâtonnier et Meagira au poste de trésorier.La secrétaire du Conseil Meet la représentante du Jeune Barreau de Montréal Meseront aussi en poste pendant un an.Mea été élu conseiller pour terminer le mandat d’un an d’un ancien conseiller.Pour un mandat de deux ans, Me, Me, Me, Meont été élues conseillères.Les autres conseillères Me, Meet Mecontinueront à siéger au Conseil en entamant leur deuxième année de leurs mandats.