Alors que de nombreux avocats ont utilisé LinkedIn et Facebook avec succès, des cabinets américains réalisent que leur stratégie marketing sur les réseaux sociaux devrait également inclure des plateformes comme Instagram et TikTok.Si votre cabinet ignore ces deux plateformes et ses milliards d'utilisateurs, il est sans doute temps de reconsidérer votre position.Voici quelques conseils rapides d’Attorney at work pour vous aider à réussir sur Instagram et TikTok.Instagram est une plateforme principalement destinée au partage de photos et de vidéos, tandis que TikTok permet de concevoir et de diffuser des vidéos et capsules avec plusieurs options de montage.Il est possible, comme avec Facebook et LinkedIn, de suivre des personnes individuelles et d’autres entreprises. Au-delà du partage de selfie, Instagram a ajouté plusieurs outils pour les entreprises, notamment des salles Instagram, des messages directs, des bobines, des stories, des guides, une vitrine de magasin et des analyses.Instagram et TikTok offrent divers avantages aux professionnels. Plusieurs en tirent profit, et c’est maintenant au tour des avocats.Avec de tels plateformes, vous pouvez :À noter qu’il est préférable de créer un compte Instagram professionnel pour votre cabinet d'avocats plutôt qu’un compte personnel. Les avantages professionnels d'Instagram incluent la possibilité de diffuser des publicités et des promotions et d'utiliser les outils d'analyse de données d'Instagram.Une fois que vous aurez créé vos comptes, vous aurez besoin d'une stratégie de publication conforme à la marque et à la culture de votre cabinet d'avocats.Tenez compte des idées suivantes lorsque vous commencez à publier du contenu pour vous connecter avec des clients potentiels, d'anciens clients et d'autres personnes dans le domaine juridique :L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de publier en temps opportun et de le faire de manière cohérente.Le meilleur moyen est d'utiliser un logiciel de planification tel que SmarterQueue, qui vous permet de regrouper le contenu en une seule fois et de le programmer pour qu'il soit publié automatiquement sur Instagram — et sur d'autres plateformes de médias sociaux en même temps! Ajouter Instagram à votre stratégie de médias sociaux ne sera pas si difficile si vous utilisez un outil de planification. Cela peut vous faire gagner énormément de temps.Si vous envisagez d'utiliser Instagram et TikTok pour votre cabinet d'avocats, vous faites un grand pas en avant pour augmenter votre empreinte numérique et votre présence en ligne.Soyez créatif et pertinent, tentez de vous démarquer et vous devriez récolter les fruits de votre travail.