Alexandra Quenneville. Photo : LinkedIn

Une future notaire s’est retroussé les manches :, leader du Préfontaine Run Squad, un club de course à pied, a en effet organisé une levée de fonds pour une cause qui lui tient à cœur.Son objectif était d'inciter les membres de son groupe à courir pour La Dauphinelle, une maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.« Il existe plusieurs maillons défectueux dans la lutte contre la violence conjugale. L'un deux, pouvant sauver des vies, est celui du financement juste et adéquat des maisons d'hébergement pour femmes et enfants » ont mentionné les coureuses et coureurs.Dans le cadre de sa levée de fond, qui s’est tenue la semaine dernière, l’étudiante à la maîtrise en notariat a réussi à récolter 13 446 $. Alexandra et 20 autres athlètes ont couru jusqu’à 42 kilomètres pour amasser leurs fonds.L’événement s’inscrit dans la foulée des nombreux féminicides qui sont survenus au Québec depuis 2021.Alexandra Quenneville commence ce mois-ci un stage en notariat chez Cain Lamarre.