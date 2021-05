Mes Brigitte Gauthie, Jean-Sébastien Desroches, Jean-François Maurice, François Renaud, Bernard Trang et André Vautour. Photos : Site web de Lavery

Le cabinet Lavery conseillait récemment le Fonds de solidarité FTQ, les gouvernements du Canada et du Québec et Ivanhoé Cambridge dans le cadre d'un partenariat visant à acheter et à rénover des logements abordables.Avec le soutien d’autres investisseurs, comme la Fondation Lucie et André Chagnon et la Fondation J. Armand Bombardier, 151 millions de dollars seront remis à des coopératives d’habitation, des organismes à but non lucratif et des offices d’habitation.Ces fonds permettront d'acquérir, de construire et de rénover quelque 1 500 logements abordables et familiaux au Québec.L’équipe de Lavery, dirigée par Me, et composée de Meset, a contribué à la rédaction et à la mise en place de la structure et de la documentation juridiques nécessaires à la création et au démarrage du regroupement d’investisseurs.« Tous les Canadiens méritent d’avoir un chez-soi sûr et abordable, a déclaré le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social,. Ces investissements démontrent que c’est en unissant nos forces que nous pouvons améliorer la qualité de vie des gens, renforcer nos communautés et prêter main-forte aux Canadiens dans le besoin ».Son homologue québécois insiste sur l’importance d’augmenter l’offre de logement à Montréal ainsi que dans les régions du Québec.« Par cette collaboration et les 30 millions de dollars que nous octroyons, ce sont 1 500 logements abordables de plus qui seront disponibles pour les Québécois. Pour arriver à loger à prix abordable tous les Québécois, toutes les familles, notre gouvernement travaille sur plusieurs fronts de façon concertée », soulignait, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.