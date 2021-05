Me Alexandra Davanzo. Photo : Site web de LANE, avocats et conseillers d’affaires

Le cabinet LANE, avocats et conseillers d’affaires a offert une promotion à Me: elle est désormais la nouvelle cheffe du département de droit des affaires du cabinet.« C’est avec une grande fierté que nous annonçons la nomination de Me Alexandra Davanzo à titre de cheffe de notre département de droit des affaires », indique le cabinet sur LinkedIn.Embauchée en mars 2017, elle doit maintenant veiller à la coordination de l’équipe du cabinet spécialisé en droit des affaires. Cette équipe est composée d’avocats et de parajuristes.Me Davanzo concentre sa pratique en droit des affaires, et, plus précisément, en matière transactionnelle. Elle œuvre en matière de vente et d’achat d’entreprises et de transactions commerciales, dont des fusions et partenariats.Bachelière en droit de l’Université Laval depuis 2013, elle a travaillé comme technicienne juridique pendant plusieurs années au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles entre 2007 et 2013.Elle a complété son stage du Barreau à la Commission des normes du travail, avant de travailler dans les cliniques Lobe et au cabinet Harel Avocats.