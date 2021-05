Me Pierre A. Béliveau et de la professeure Marie-Claude Rigaud Source: Site Web de Marceau Avocats et Université de Montréal

L’honorableannonce l’arrivée de deux nouveaux juges à la Cour Supérieure du Québec.Il s’agit de Meet de la professeure« Je souhaite aux juges Béliveau et Rigaud tout le succès possible dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population du Québec en tant que membres de la Cour supérieure », a déclaré David Lametti.Pierre A. Béliveau sera juge puîné de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. Il remplace le jugequi a été nommé juge de la Cour d’appel depuis novembre dernier.La professeure de droit sera juge puînée de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. Elle remplace la jugequi est juge surnuméraire depuis décembre dernier.Spécialiste en droit de la famille, Me Béliveau travaillait chez Marceau & Boudreau Avocats à Blainville depuis 2015.Durant sa carrière, il a plaidé de nombreuses causes familiales et civiles devant la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec.Membre du Barreau depuis 1991, il a été l’un des premiers avocats à agir à titre de médiateur dans les Laurentides.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il était membre du Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec depuis 2010.Française d’origine, Mme Rigaud était professeure en droit à l’Université de Montréal depuis 2010.Avant de se consacrer à l'enseignement et la recherche, elle a travaillé au ministère du Procureur général de l’Ontario, au bureau de l’avocat des enfants. Elle a eu l’occasion de pratiquer le droit de l’immigration et la résolution des différends au Canada et en Suisse.Ses travaux de recherche et ses publications portent sur les modes de prévention et de résolution des différends ainsi que sur l'éthique professionnelle et la déontologie.Membre du Barreau du Québec depuis 2003, elle a été membre du Barreau de l’Ontario de 1995 à 2015.Diplômée en droit de l’Université McGill et de l’Université Paris-Est Créteil, elle a participé dans divers comités de l’Association du Barreau canadien, de l’Association canadienne pour l'éthique juridique et du Barreau du Québec.