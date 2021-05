Mes Pierre-Alexandre Boucher, Jean-Philippe Fortin et Amélie Thériault. Photos : Site web de Bélanger Sauvé

Le cabinet Bélanger Sauvé a confirmé ce mois-ci la nomination de trois nouveaux associés : MesetQui sont-ils ? Droit-inc répond à la question.Me Boucher s'est joint à la section Droit du travail en 2014. Il s’intéresse aussi au droit constitutionnel, aux droits et libertés et aux questions de normes de contrôle qui découlent du droit administratif.Me Boucher a supervisé l’équipe de plaideurs de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa dans le cadre des éditions 2015 et 2016 du concours national de plaidoirie Laskin.Son équipe a remporté le prix de la troisième meilleure équipe en 2015 et atteint la finale et remporté le prix du 4e meilleur plaideur en 2016.Me Boucher est détenteur d’un doctorat en physique. Il a enseigné à l’Université d’Ottawa entre 2007 et 2012 comme chargé de cours.Me Fortin a commencé sa carrière à Gatineau en 2010 chez Décarie Fortin. Il a ensuite travaillé chez Lapointe Beaulieu entre 2012 et 2018.À l’emploi de Bélanger Sauvé depuis 2018, Me Fortin se spécialise en droit municipal, en droit commercial et en droit de la construction.Me Fortin est un habitué des tribunaux de droit commun où il a plaidé devant toutes les instances. Il a conseillé dans le cadre de sa carrière des clients municipaux sur des questions liées à plusieurs aspects de la vie municipale.Le Barreau 2010 est intervenu comme conseiller en plaidoirie pour l'équipe de la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa qui a participé au concours de plaidoirie Laskin 2018.Outre sa licence en droit, il détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.Barreau 2005, Me Thériault concentre sa pratique dans le domaine du droit des assurances. Elle prend en charge, dans le cadre de sa pratique, des dossiers litigieux en couverture d’assurance et responsabilité civile et professionnelle.Sa pratique l'amène à notamment conseiller des assureurs. Elle a aussi rédigé des procédures et des opinions juridiques, en plus de représenter ses clients devant tous les niveaux de juridiction.Me Thériault est membre de l’Association des femmes d’assurance de Montréal. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2004. Elle détient aussi un D.E.S.S. en droit transnational.