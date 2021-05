Kim Kardashian. Source: Site web de Luxury Launches

Vedette de la téléréalité et des réseaux sociaux,s’est trouvée une nouvelle vocation: devenir avocate.La membre la plus célèbre de l’incroyable famille Kardashian s’est donc lancée dans des études en droit.Mais le parcours se révèle plus difficile que ce qu’espérait la célébrité: elle vient de rater l’examen de fin de première année, explique-t-elle dans le dernier épisode de l’émission de téléréalité Keeping up with the Kardashians Kim Kardashian a obtenu un score de 474, alors qu’il lui fallait atteindre 560 pour réussir cette première étape de son parcours en droit, à savoir l’examen du baby bar, auquel se soumettent les candidats qui ne sont pas présentés par une faculté de droit.Cela fait deux ans que la vedette a commencé à étudier, motivée à œuvrer en matière de justice pénale, selon ses propres déclarations.Avant l’examen, Kim Kardashian a mis les bouchées doubles. Elle dit avoir travaillé d’arrache-pied pas moins de dix à douze heures par jour, durant six semaines, sacrifiant sa vie de famille. La célébrité a même publié des photos d’elle révisant son droit… en maillot de bain, sous le soleil. On ne se refait pas.Mais cette fois, le succès n’a pas été au rendez-vous.Cet échec pourrait même décourager Kim Kardashian, qui se dit prête à abandonner son rêve de carrière d’avocate. En effet, les lourdes contraintes de son mandat de célébrité - notamment les tournages d’émissions de télévision - lui laissent peu de temps pour préparer un deuxième essai à l’examen de fin de première année.Dans l’épisode de téléréalité, Kim Kardashian laisse planer un doute insoutenable quant à la poursuite de ses études en droit. Trouvera-t-elle la force de persévérer?La réponse au prochain épisode…?