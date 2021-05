Amélie Metivier. Source: Site web de Newswire

Le cabinet Stikeman Elliott accueille Amélie Metivier à titre d’associée au sein de son groupe Droit des affaires à Montréal.Me Metivier cumule 15 ans d’expérience dans le domaine du droit, notamment en travaillant sur des opérations commerciales. Elle se spécialise en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en valeurs mobilières.Elle travaillait chez Norton Rose Fulbright avant de se joindre au cabinet.« Nous sommes ravis d'accueillir Amélie au sein de l'équipe », d'affirmer, associé directeur du bureau de Montréal.« Elle est très appréciée pour sa capacité à mettre à profit sa grande expertise et à offrir une valeur exceptionnelle aux clients dans le cadre d'opérations nationales et transfrontalières d'envergure. Son arrivée au sein de l'équipe permettra d'approfondir davantage notre solide pratique en droit des sociétés. »Dans le cadre de sa pratique, Me Metivier agit régulièrement pour le compte de sociétés cotées de premier plan, de preneurs fermes et d'investisseurs dans le cadre d'offres publiques, d'opérations de prise ferme, d'émissions transfrontalières et de placements privés.Elle prête aussi régulièrement conseil sur les obligations d'information continue, la gouvernance d'entreprise et d'autres questions en matière de droit des valeurs mobilières.La principale intéressée semble n’avoir que de bons mots pour son nouvel employeur.« Je suis ravie et honorée de me joindre à l'équipe Droit des affaires de Stikeman Elliott, affirme-t-elle. Au fil des ans, j'ai travaillé en étroite collaboration avec l'équipe du bureau de Montréal sur plusieurs opérations de fusion et d'acquisition et transactions sur les marchés des capitaux, ce qui fait que j'ai l'impression d'être déjà un membre de longue date de l'équipe. »Au sein de groupe de Droit des affaires, elle pourra participer à des opérations de fusion et d'acquisition et de valeurs mobilières canadiennes et transfrontalières.