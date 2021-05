Me Louis-Philippe St-Amant. Source: Site web du Rouge et Or.

Le cabinet St-Amant & Vien Avocats d’affaires a confirmé récemment l’embauche d’un nouvel avocat dans ses rangs : Me, un ancien joueur de l’équipe de football du Rouge et Or.Me St-Amand a complété son stage en droit chez Lavery entre octobre 2020 et avril 2021.Il est décrit, sur le site internet du cabinet St-Amant & Vien, comme un « jeune avocat dont le dynamisme n’a d’égal que la rigueur ».Me St-Amant est détenteur d’un diplôme en droit et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit des affaires de la Faculté de droit de l’Université Laval.Il a travaillé comme représentant des ventes pour l’entreprise Onyx Résidentiel, entre mai 2018 et octobre 2020.Me St-Amant a joué comme demi-défensif au sein du club Rouge et Or. Il a remporté le Prix Maillet Sportif de la faculté de droit de l’Université Laval, qui récompense l’implication sportive et académique.