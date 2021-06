Mario Welsh. Source : BFC Avocats

Stéphane Fillion et Deborah Furtado. Source : Fasken

Source :Lapointe Rosenstein Marchand Melancon

Laurence Bourgeois-Hatto, Marie-Josée Hétu, Éric Thibaudeau et Ariane Pasquier. Source : Lavery

Pierre G. Mayer. Source : Trivium

Que font les cabinets ? Ils travaillent, pardi !Pour vous aider à vous y retrouver, Droit-inc vous présente les actualités (petites et grandes) des cabinets !Le cabinet BCF est partenaire de la campagne printemps 2021 de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal.Chaque année, la Fondation du Centre jeunesse de Montréal aide des enfants et adolescents de la DPJ qui travaillent d’arrache-pied pour améliorer leur avenir.La Fondation finance des projets qui contribuent à l’épanouissement de ces jeunes et facilitent leur transition vers l’âge adulte.Mentionnons aussi que l’associé de BCF,, participera à un webinaire le 17 juin prochain. Organisé par la section québécoise de l’Association du Barreau canadien, Me Welsh y présentera des principes que les juristes doivent maîtriser avant de mandater un expert, ainsi que son implication dans le dossier tout au long du cheminement et jusqu’à son témoignage devant la Cour.Me Welsh sera accompagné du jugeLe 9 juin prochain,etparticiperont à un webinaire où ils examineront la question des droits, obligations et recours lorsqu’un employeur, ses dirigeants ou ses employés sont l’objet de diffamation en lien avec le travail.Notons aussi que le cabinet a aidé l’entreprise montréalaise helloDarwin à clôturer sa ronde de financement de 2 millions de dollars et pour le lancement de sa nouvelle identité visuelle!« Un vent de renouveau souffle sur nos bureaux », estime le cabinet LRMM sur le réseau LinkedIn.Le cabinet a souhaité la bienvenue à de nouveaux étudiants stagiaires pour l’été, en la présence deLe cabinet Lavery concluait cette semaine son « Grand Symposium » en droit du travail et de l’emploi.Plusieurs conférenciers, dont Meset, ont abordé différents sujets et jurisprudences liés au droit du travail et de l’emploi.Notons aussi que le cabinet accueille une cohorte de 15 étudiants pour la période estivale 2021, avecLa Fondation Hôpital Saint-Eustache (FHSE) annonçait récemment la nomination de Meà la présidence de son conseil d’administration 2021-2022.Élu lors de l’assemblée générale annuelle du 26 avril dernier, Me Mayer succède ainsi à, président du CA depuis 2014 et administrateur depuis 2009.« Je souhaite continuer l’œuvre de mes prédécesseurs afin de doter notre hôpital de tous les équipements de fine pointe technologique pour offrir les meilleurs soins à notre population », a déclaré le principal intéressé à la Fondation.Barreau 1994, Me Mayer a établi sa pratique dans la région des Basses-Laurentides. Associé principal chez TRIVIUM il se spécialise en droit des affaires, litige commercial et fiscal.