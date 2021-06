Me Julie Verrette. Source : Trivium

Trivium accueille Meà son bureau de Brossard.Ce Barreau 2020 pratique en litige civil, en droit du travail, et en santé et sécurité au travail.Avant de se tourner vers le droit, Me Julie Verrette a travaillé dans le domaine de la santé. Elle est titulaire d’une maîtrise en kinésiologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.Elle a alors œuvré comme kinésiologue, puis comme conseillère en activité physique et agente de développement au sein de l’organisme Québec en forme de la Fondation Lucie et André Chagnon.En 2014, elle reprend les études, en réalisant un baccalauréat en droit à l’UQAM, avant d’être admise au Barreau du Québec l’an passé.Durant ses études, la future avocate a corédigé un rapport qui a mis en lumière la longueur des délais judiciaires que devaient affronter les locataires qui poursuivaient leur propriétaire devant la Régie du logement.Alors qu’elle était à l’École du Barreau, elle et, professeur de droit à l’UQAM, avaient montré que 90% de ces locataires avaient quitté leur logement quand le processus judiciaire se terminait. La requête devenait donc sans objet.Me Julie Verrette a été stagiaire au Tribunal administratif du travail. Elle a ensuite été auxiliaire de recherche à l’UQAM.Devenue avocate, elle a œuvré un an au cabinet Accident solution Légal, avant de rejoindre Trivium.