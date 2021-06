Me Jonathan Haran, associé, et Me Christian Joly. Source : Facebook

Le cabinet LJT serait-il en mode croissance ?C’est ce qu’expliquent Me, associé, et Me, l’associé directeur du cabinet, dans une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.On y voit notamment les deux avocats au travail… excepté qu’ils troquent leur toge pour un balai et des outils de construction.Source : LJT Avocats / Lawyers / FacebookDans la première partie, Mes Haran et Joly expliquent que les travaux d’agrandissement du cabinet permettront de soutenir la « croissance continue » du cabinet, d’accueillir de nouveaux avocats et de concilier « travail-bureau » et télétravail.Avec 18 associés et une centaine d’employés, le cabinet LJT se classe au 23e au Québec selon le classement de Les Affaires.