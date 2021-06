Me Pierre-Paul Routhier. Source : Radio-Canada

Le Tribunal des professions confirmait le 28 mai dernier la radiation du maire de Châteauguay, MeEffective depuis le 31 mai dernier, cette radiation de deux mois fait suite à un verdict de culpabilité de conflit d’intérêts. Me Routhier a fait appel de ce verdict en 2019, sans succès.« En date du 28 mai 2021, ledit tribunal rendait son jugement et confirmait la susdite sanction imposée par le Conseil de discipline », indique l’avis de radiation du Barreau signé par MeLe Conseil de discipline du Barreau reproche à Me Routhier d’avoir continué de représenter, en novembre 2018, un client dans un litige impliquant la Ville de Châteauguay… malgré son élection à la mairie de la municipalité l’année précédente.« Devant la Cour d’appel, l’avocat de la Ville devait plaider la thèse contraire à celle du maire de sa cliente. Même si (Pierre Paul Routhier) n’est pas intervenu dans la façon dont l’avocat devait poursuivre son mandat, sa présence en Cour et celle de son associée en tant qu’avocat de la partie adverse étaient suffisantes pour créer une situation pour le moins embarrassante pour un plaideur », écrivait le Conseil de discipline du Barreau dans sa décision de juin 2019, rapporte Le Soleil de Châteauguay.Me Routhier représentait, un conseiller municipal, dans un litige de 2013 l’opposant à la ville de Châteauguay. Le dossier s’est rendu en Cour d’appel en novembre 2017.Lors de procédures, même si le dossier avait été repris par son associée Me, Me Routhier s’est présenté en cour vêtue de sa toge dans l’éventualité où des questions lui seraient posées sur le mémoire qu’il a déposé avant l’audition. C’est précisément cette situation que lui reproche le Barreau du Québec, explique Le Soleil de Châteauguay.Son appel rejeté, Me Routhier a confié au Soleil de Châteauguay « être en paix avec lui-même ».« Je n’ai jamais cherché à influencer ni l’avocat de la Ville ni mon ex-collègue (Me Goulet) », a-t-il ajouté.Au moment d’écrire ces lignes, Me Routier n’avait pas retourné notre appel.Me Pierre-Paul Routhier n’a pas encore indiqué publiquement s’il compte ou non se représenter à la mairie de Châteauguay en novembre prochain.