En mai, l’édifice patrimonial a été ravagé par les flammes. Photo : Radio-Canada

Le ministre de la Justice annonce l’ouverture d’un comptoir de services de justice à Roberval.« Les équipes du ministère de la Justice travaillent en constante collaboration avec les autorités locales et déploient tous les efforts nécessaires pour minimiser les conséquences de l'incendie et assurer la continuité des services de justice à la population », a déclaré, le ministre de la Justice et procureur général du Québec.Les citoyens et les avocats peuvent déposer des procédures et obtenir de l’information sur les activités judiciaires sur place.Par contre, aucune audience ni procès ne se dérouleront dans ces locaux. Depuis l’incendie survenu le 8 mai dernier, toutes les activités judiciaires ont été temporairement transférées dans les palais de justice d’Alma et de Dolbeau-Mistassini.Rappelons que certaines audiences se déroulent en ligne et différentes procédures peuvent être déposées au service de greffe numérique.Le comptoir est situé au 755, boulevard Saint-Joseph à Roberval dans le local #105.