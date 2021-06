Me Thelma Thibodeau est décédée… Source : Montreal Gazette

Meest décédée la veille de son 85e anniversaire.Sa carrière professionnelle a débuté au Nouveau-Brunswick, comme sténographe judiciaire. Elle s’installe ensuite à Paris, où elle travaille pour un grand cabinet d’avocats américain, Ladas & Parry.Quand elle revient à Montréal, elle est embauchée comme agente en marques de commerce pour le cabinet Robic. Elle suit alors des études de droit à l’Université de Montréal, et devient ainsi avocate en 1985 à l’âge de 49 ans.Elle obtient également un diplôme international en droit de la propriété intellectuelle à l’Université de Strasbourg, en France.Me Thelma Thibodeau continue d’exercer chez Robic, jusqu’à ce que sa santé la pousse à prendre sa retraite d’avocate. Cette femme déterminée décide alors de poursuivre une activité professionnelle comme enquêtrice privée dans le domaine de la contrefaçon.Elle prend sa retraite, pour de bon cette fois, à l’âge de 80 ans, pour des raisons de santé.Me Thelma Thibodeau était aussi une passionnée de musique et de sports. Elle avait remporté onze concours de musique. Elle aimait la musique de grands compositeurs tels que Chopin, Beethoven, Bach et Mozart.Amateure de curling et de tennis, Thelma Thibodeau pratiquait la natation et de l’exercice physique presque tous les jours. Elle a fêté son 80e anniversaire en marchant un petit marathon organisé apr la Société d’arthrite du Canada.Me Thibodeau a joué au golf jusqu’à l’âge de 82 ans alors qu’elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde depuis plus de 35 ans, et de fibrose pulmonaire.Toujours active, elle pratiquait même des cours en ligne de danse pour personnes âgées donnés par le Ballet National du Canada. Et elle suivait des cours de la McGill School of Continuing Studies.Sur son avis de décès en ligne, plusieurs amis et connaissances de Thelma Thibodeau témoignent du dynamisme de l’avocate. Elle était impliquée auprès de l’Arthritis West Island Self Help Association (AWISH), qui vient au soutien des malades de l’arthrite et des maladies chroniques associées.Le conseil d’administration de l’AWISH salue les actions multiples de Me Thibodeau au sein de l’organisme, et relève que « sa joie de vivre était remarquable étant donnés ses sérieux problèmes de santé »Thelma Thibodeau était « une personne forte, intelligente et attentionnée, toujours déterminée et capable de réaliser tout ce qu’elle avait décidé de tenter », salue une amie.