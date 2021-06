Les juges Jean Hudon, Gilles Lafrenière et José Rhéaume. Source : la Cour du Québec

La Cour du Québec vient de nommer deux juges coordonnateurs et un juge coordonnateur adjoint.Leurs mandats débuteront à partir du 1er juillet.Le jugea été désigné coordonnateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour deux ans. Il remplace le jugequi était en fonction pendant six ans.Il agissait à titre de juge aux chambres civile, criminelle et pénale au Palais de justice d’Alma depuis 2012.Avant sa première nomination à la magistrature, il était associé chez Larouche Lalancette Pilote Hudon où il pratiquait en droit civil, droit familial et droit criminel et pénal.Membre du Barreau depuis 1990, il était mandataire du Service des poursuites pénales du Canada pour le district judiciaire d’Alma pendant une quinzaine d’années.Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, il a déjà été élu bâtonnier du Saguenay-Lac-Saint-Jean.Le juge coordonnateur de l’Estriea vu son mandat renouvelé pour trois ans.Originaire de Drummondville, l’ancien avocat a été nommé juge à la Cour en 2009 Avant sa nomination, il travaillait pour le cabinet Clair, Laplante, Côté en tant qu’avocat depuis son admission au Barreau en 1989 et associé en 1994. Il pratiquait en droit civil et droit criminel et pénal.Diplômé en administration des affaires (concentration finances), il est aussi diplômé droit de l’Université de Sherbrooke.Le jugesera le coordonnateur adjoint à la Chambre de la jeunesse de la région Québec-Chaudière Appalaches pour deux ans. Il succède à la jugequi était en fonction depuis 2014.Avant d’être nommé juge à la Cour en 2016, il était procureur en chef adjoint au Bureau des affaires de la jeunesse pendant neuf ans.Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes au sein du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales.Diplômé en droit de l’Université Laval, il est membre du Barreau depuis 1991.