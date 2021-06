Me Maxime Chouinard. Source : Site web de Therrien-Couture Joli Coeur

Après cinq ans chez Langlois Avocats , un avocat spécialisé rejoint l’équipe fiscale du cabinet Therrien-Couture Joli Coeur.Il s’agit de Me« Nous sommes très heureux d’accueillir Maxime à notre place d’affaires de Québec. Il sera un très bon atout pour le département de la fiscalité notamment en raison de son dynamisme », a indiqué, associée et avocate fiscaliste chez TCJ.Avec près de 10 ans d’expérience, l’avocat est spécialisé en droit fiscal et en droit des affaires.Sa clientèle est constituée de clients institutionnels, des sociétés publiques et des organismes publics et parapublics. Il les représente dans des litiges fiscaux complexes devant les tribunaux.« Nous bénéficierons sans aucun doute de ses compétences et de son expérience professionnelle et nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre organisation », témoigne, associée et directrice Québec.Il travaille dans des dossiers portant sur les taxes de vente (TPS/TVQ), l’impôt sur le revenu, le recouvrement de créances fiscales, les divulgations volontaires, les crédits d’impôt de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) et l’accès à l’information.En affaires, sa pratique couvre les réorganisations et le financement de sociétés fermées, l’acquisition et la vente d’entreprise, la mise en place de structure de protection d’actifs et la création de fiducies.Me Chouinard est membre du Comité des jeunes de la Fondation canadienne de fiscalité depuis 2017 et membre de l’Association de planification fiscale et financière depuis 2014.Diplômé en droit et en common law de l’Université de Sherbrooke, il détient une maîtrise en fiscalité du même établissement.