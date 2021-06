BCF Avocats annonce le décès de Jean Rodrigues... Source : Site web de BCF

Pascale Villani et Frédéric Côté. Source : Site web de BCF

Nancy Boyle. Source : Site web de BCF

Kristian Zimmerman. Source : LinkedIn

BCF Avocats annonce le décès de, avocat spécialisé en droit des affaires et commercial.Originaire de Montréal, il a travaillé pendant plus de 25 ans au cabinet, depuis 1995.«Il y a tissé des amitiés profondes et a marqué plusieurs d’entre nous par sa générosité, son engagement et sa bonne humeur contagieuse. Nous tenons à présenter nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Il manquera profondément à tous ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer », écrit le cabinet dans une publication sur Linkedin En plus d’être chef du groupe Services corporatifs, il faisait partie des avocats fondateurs du cabinet.Il a aidé le fondateurdans le recrutement de jeunes professionnels et dans le développement du cabinet.Au cours de sa carrière, il a conseillé des entreprises privées dans toutes les étapes de leur croissance.Son expertise se concentrait notamment sur les transferts d’entreprises familiales, les contrats commerciaux, les démarrages d’entreprises, le capital d’investissement, les services corporatifs et le rachat d’entreprises par les cadres.Sa clientèle provient de divers domaines dont la franchise et commerce de détail, divertissement sports et médias et technologies de l'information et télécommunications.Après ses études en droit à l’Université d’Ottawa en 1988, il a été admis au Barreau du Québec en 1990.Outre son travail, il était un grand amateur de sport. L’avocat pratiquait le ski, le golf, le hockey, la balle-molle, le vélo, la course à pied et la natation. Voyageur dans l’âme, il a visité de nombreux pays à travers le monde dont les États-Unis, la Chine, la Russie.Pour plusieurs, il était un ami, un conseiller juridique et un collègue notamment. Me Rodigues considérait ses collègues au bureau comme de vrais amis et les voyait dans ses temps libres.Ses collègues de longue date chez BCFetont écrit un message dans le livre d’or, disponible en ligne « Tu seras toujours une figure irremplaçable pour nous chez BCF. Un vrai monument aimé de tous. Merci pour toutes ces belles années festives et pour ce beau souper chez toi un soir d’automne avec Natasha. Nous ne t’oublierons jamais Xxx », ont-ils écrit.Son associéese rappelle de l’homme qui l’était.« Dès les premiers moments de ma rencontre avec Jean en 2007, j'ai appelé Jean "nounours", en raison du fait qu'il émanait la bonté, la convivialité et la chaleur de sa personnalité! Plusieurs soirées mémorables entre associés et repas avec Jean n'ont fait que confirmer mes premières impressions de Jean. Un être extraordinaire, plus grand que nature. Tu vas me manquer » a-t-elle écrit dans le livre d’or.Voici quelques messages de condoléances de ses amis, clients et collègues de travail…« Un ami, un conseiller, un visionnaire, Jean avec son écoute et ses conseils, aura façonné au cours des dernières décennies Kinatex Sports Physio. Sa joie de vivre, son humilité et son désir d'aider nous manqueront à jamais. Merci d'avoir été là pour nous et bon repos », a écrit l’entreprise Kinatex Sports Physio qui a eu affaire à ses services juridiques.« Jean a croisé ma vie au cabinet McCarthy Tétrault. Connaissant déjà son frère, Pierre, de la faculté de droit de l’Université de Montréal, je soupçonnais que ce serait un gentilhomme, professionnel, aimant la vie et sachant s’ouvrir aux autres. Que de beaux souvenirs. Jean est parti le 25 juin 2021, le jour de mon 70ième anniversaire de naissance (...) », a écrit, avocate à la retraite.« I am deeply saddened to hear of Jean’s passing. Jean was a great colleague and friend and I am very proud to have known him and worked closely with him for many years at BCF. I was privileged to witness Jean’s great kindness and passion for life, food and wine as was so touchingly recounted in his obituary. So many pleasant memories came flooding to my mind this morning. Jean, you will be deeply missed, Rest In Peace my friend », a écrit, ancien collègue et ami de l’avocat.Le jour où il aurait eu 58 ans, soit le 19 juillet prochain, vous pourrez offrir vos condoléances à ses proches au Complexe funéraire Mont-Royal à Outremont.Une cérémonie de commémoration intime et sur invitation sera organisée par la suite.