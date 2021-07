Me Nathalie Brown. Source : Site web de la Fédération des Caisses populaires de Desjardins

Mea enfourché son vélo pendant 30 jours avec l’objectif de parcourir 20 kilomètres par jour.Au total, elle a parcouru plus de 700 kilomètres à vélo au mois de juin. Elle a pu mesurer ses kilométrages quotidiens grâce à des applications mobiles et sur sa montre intelligente.« C'est vraiment un défi personnel. Je suis une personne qui carbure aux défis. À la fin mai, je n’avais pas de défi autour de moi donc il fallait que je le crée moi-même. Je suis très sportive, j’adore faire du vélo, de la course », explique-t-elle.Ses itinéraires ont varié entre Montréal en partant de l’Île des Soeurs et l’Estrie où elle a un chalet.« J’ai essayé de varier sinon cela devient assez redondant. Je voulais que ce soit 20 kilomètres tous les jours », affirme-t-elle.Inspirée des défis lancés dans les studios de yoga, elle a choisi d’adapter ce genre de défi en vélo. En effet, sur l’heure de dîner, en soirée et même pendant la tempête tropicale, l’avocate ne s’arrêtait jamais et trouvait toujours un moment pour rouler.« Une fois que je me commets à quelque chose, je le fais. J’ai manqué une journée à cause d’un déménagement mais le lendemain je l’ai rattrapé en faisant 40 kilomètres au lieu de 20 kilomètres. Une fois que le défi est lancé, cela devient automatique. Il n’y a pas de portes de sorties. »Ce défi lui a permis d’écouter des livres audios et de se déconnecter du quotidien.« C’était le moment de la journée que j’avais le plus hâte. Quand on roule aussi souvent, on atteint un moment de relaxation. Ça devient quasiment de la méditation », mentionne-t-elle.Elle encourage régulièrement ses employés et collègues de travail à faire une activité physique pour se ressourcer.« Avec le télétravail, il y a moins de séparation entre le travail et la vie personnelle. Avec une activité, on peut vraiment s’éloigner du quotidien et se retrouver avec soi-même. C’est ce que j’ai acquis à travers cette expérience et j’espère le garder. »En publiant sur Linkedin , elle souhaitait s’adresser aux femmes en montrant qu’il est possible de concilier le travail et la vie familiale.« Je suis une personne qui carbure aux défis. Ils me rappellent que lorsque je me commets à un projet, rien ne peut m’arrêter. Je complète aujourd’hui un défi de 30 jours à faire au moins 20 km de vélo par jour. Mission accomplie! #defi #fiereI just love challenges… They remind me that when I commit to a project, nothing can stop me. So today, I complete a 30 day challenge of riding my bike at least 20 km per day. Mission accomplished! #challenge #proudofyou », a-t-elle écrit sur sa publication.Son prochain défi ? Le triathlon de Montréal qui débute le 13 août prochain. Elle commence déjà à s’entraîner aux épreuves de natation et de course à pied.En 2014, Me Brown a rejoint la Fédération des Caisses populaires Desjardins à titre de conseillère juridique. En 2016, elle a été promue au rang de directrice principale des affaires juridiques.