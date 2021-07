Me Carmen Hojabri

C’est une promotion…Meest la toute nouvelle avocate de la « famille » Boro Frigon Gordon Jones, un groupe de quinze avocats fondé à Montréal en 2002.Les membres de ce groupe se spécialisent dans le domaine du droit criminel, pénal et disciplinaire.Me Hojabri a complété son stage en droit en juin dernier. Elle a été stagiaire à la Clinique juridique du Mile End entre août 2018 et juillet 2019.« Accéder à l’éducation et aux ressources requises pour devenir avocate est un privilège dont si peu ont la chance d’avoir, je compte me servir de mon nouveau titre de maître pour défendre ceux et celles qui n’ont pas eu cette même opportunité », a déclaré en ligne la principale intéressée.Dans une envolée très churchillienne, la Barreau 2021 se dit fier de réaliser son rêve de devenir avocate de la défense… « après avoir versé du sang, de la sueur et (beaucoup) de larmes », comme elle l’écrit sur LinkedIn.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, Me Hojabri a été instructrice de yoga entre août 2017 et février 2019 ainsi que traductrice à l’Université de Montréal pendant deux mois.Elle a aussi été stagiaire au Consulat général d’Irlande à San Francisco en juin 2014, de même que sauveteur et coach de natation entre juin 2012 et août 2013.