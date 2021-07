Alexandra Popovici, Bernard Duhaime, Marie-Ève Arbour, Mélanie Samson et Daniel Gardner. Sources : Sites web de l’Université de Sherbrooke, de l’UQAM et de l’Université Laval

Des cours d’été, des nominations, des partenariats…. Les facultés de droit ne chôment pas durant l’été. Qu’ont-elles annoncé ?Le Centre de droit, politique et éthique de la santé de l’Université d’Ottawa lance l’Institut d’été en droit de la santé. Ce nouveau programme intensif se déroulera en ligne du 9 au 13 août 2021.Les questions liées aux implications juridiques, politiques et éthiques de la COVID-19 y seront abordées.Tous les cours sont offerts uniquement en anglais. Les étudiants et les professeurs pourront échanger avec des experts spécialisés dans ce champ d’expertise.Il n’y a aucune formation juridique préalable requise. Ce programme vise les étudiants, les professionnels de la santé et les personnes intéressées à poursuivre des études en droit.Les inscriptions sont déjà ouvertes mais les places sont limitées.La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke annonce un nouveau partenariat avec l’École de Gestion, la Mitacs et la Banque Nationale du Canada (BNC).La directrice des programmes de common law et droit transnational et professeure agrégéeest à l’origine du projet intitulé Mitacs Accélération.Chaque année, trois étudiants issus des programmes de common law et droit transnational pourront effectuer un stage sur la planification fiscale patrimoniale à la BNC.En plus d’acquérir une expérience formatrice, les étudiants développeront des liens professionnels avec les membres du département de fiscalité de la BNC.D’une valeur de 390 000 $, cette nouvelle entente se déroulera sur trois ans.Le Conseil de la Faculté de droit annonce un renouvellement et deux nouvelles nominations à la direction à partir du 1er juillet 2021.Le professeurpoursuit son mandat pour une autre année à titre de directeur des programmes de 1er cycle.La professeureremplace le professeuren tant que directrice des programmes de 2e cycle.La professeureest la nouvelle directrice du programme de doctorat. Elle remplace le professeuren poste depuis novembre 2019. Aussi, Mme Arbour poursuit son mandat à titre de vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes.Dans le cadre de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau,du Département des sciences juridiques de l’UQAM prépare un projet de recherche portant sur la COVID-19 et les droits humains. Il s’intéressera notamment sur la portée du droit international des droits de la personne en situation de pandémie.Il propose de créer une plateforme destinée aux Canadiens pour assurer une meilleure protection des droits humains et s’engager dans la réconciliation nationale.Vous pouvez écouter le premier épisode du balado « Les droits de la personne en temps de pandémie » du Comité ici.Professeur en droit international, il est spécialiste du Système interaméricain de protection des droits de la personne. Membre de plusieurs centres de recherche, il a fondé et dirigé la Clinique Internationale de Défense des Droits Humains de l’UQAM.Il est également membre du Comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation et membre du Barreau du Québec depuis 1999.Avant sa carrière académique, il était avocat à la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme de l’Organisation des États Américains.La Société royale du Canada (SRC) a créé un nouveau prix Rosalie-Silberman-Abella dans le domaine de la justice. Ce prix a été créé en l’honneur de la juge reconnaissant ainsi sa carrière, ses réalisations et son engagement à promouvoir l’équité et l’égalité dans la société.D’une valeur de 1 000$, ce prix récompensera un étudiant diplômé en droit de chacune des facultés de Droit du Canada qui aura influencé positivement l’équité et la justice sociale au Canada ou dans le monde après l’obtention de son diplôme.Chaque année, la SRC remettra ce prix au début du mois d’avril. Les premiers lauréats seront annoncés au printemps 2022.