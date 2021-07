Mes Véronique Cohen, Cory Klumak et Daniel Prudkov. Photos : Site web de KRB Avocats

Le cabinet KRB Avocats annonce l’embauche de ses trois stagiaires à titre d’avocats.Il s’agit de MesetMe Cohen rejoint l’équipe fusions & acquisitions.Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé au sein du service des contrats à la multinationale CAE pendant plusieurs mois où elle était chargée de rédiger les clauses et les modèles de contrat pour la société.En 2018, elle a aussi exercé comme étudiante en droit au cabinet Sternthal Montigny Greenberg St Germain LLP, spécialisé en droit des affaires et litiges.Pendant ses études, l’avocate s'est impliquée au sein de différentes organisations notamment à la direction de l’Association des étudiants juifs en droit de l’Université de Montréal.Elle a également été récompensée avec le prix de l’oraliste le plus performant de l’équipe de l’Université de Montréal au concours national de tribunal fictif sur les valeurs mobilières à Toronto.Diplômée en droit civil et common law de l’Université de montréal, elle est membre du barreau du Québec depuis 2021.Me Klumak rejoint l’équipe de financement d’entreprises.Admis au Barreau du Québec en 2021, il a acquis de l’expérience dans le domaine avant de rejoindre le cabinet. Il a travaillé notamment pour le cabinet GWBR s.e.n.c.r.l en tant qu’étudiant d’été en 2016 et au service des affaires juridiques de l'entreprise Olymbec en 2019 jusqu’en 2020.Membre de l’Institut de développement urbain du Québec, il a déjà été président de la Law Society pendant ses études à Londres.Avant d’étudier en droit en 2017, Me Klumak a obtenu une licence de commerce à l’école de commerce John Molson de l’université Concordia et a développé son sens des affaires en obtenant un diplôme d’études supérieures en finance.Diplômé en droit de l’Université de Londres, il a obtenu une équivalence en droit civil à l’Université de Montréal en 2018.Me Prudkov rejoint l’équipe d’immobilier.Après avoir travaillé deux étés comme étudiant en droit, il a été embauché à titre de stagiaire en février 2021.L’avocat s’intéresse particulièrement au droit des sociétés et au droit immobilier.Grâce à ses intérêts professionnels, il a pu fonder et diriger l’Association du droit immobilier de l’Université d’Ottawa en 2019.Il s’engage à la direction de différentes initiatives sociales et politiques notamment à titre de membre du conseil d’administration de la Israel Bonds New Leadership Division. Il est également bénévole pour plusieurs organisations caritatives.Diplômé en droit civil de l’Université d’Ottawa, il a été admis au Barreau du Québec en 2021.