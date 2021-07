Me Catherine Duguay-Blackburn, Me Marie-Laurence Goyette et Me Catherine MacLean.. Source : Site web de Langlois

Trois anciennes stagiaires du cabinet Langlois Avocats rejoignent le cabinet à titre d’avocates.Il s’agit de Me, Meet MeAprès avoir complété son stage du Barreau, Me Duguay-Blackburn rejoint le groupe litige du cabinet.Elle pratique principalement en litige commercial, droit de la construction et de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Elle travaille également dans des dossiers d’actions collectives et de fraude commerciale.En 2018, l’avocate a travaillé au cabinet en tant qu’étudiante d’été et a poursuivi son soutien durant l’été 2019 et l’automne 2020.Pendant son parcours universitaire, elle exerçait la fonction de clerc à la Cour du Québec.Diplômée en études européennes de l’Université Webster en Suisse, elle a obtenu un diplôme en droit à l’Université McGill en 2018.Après avoir effectué son stage du Barreau, Me Goyette rejoint le groupe litige du cabinet.Elle pratique en litige civil et commercial.Elle travaille sur des dossiers liés aux actions collectives, à l’accès à l’information et au droit administratif. Elle s’intéresse aussi aux domaines de la protection des données et des renseignements personnels.Avant de se joindre au cabinet en tant qu’étudiante d’été en 2017, elle a travaillé à Humania Assurance inc. et au Centre de droit privé et comparé Paul-André Crépeau de l’Université McGill.Elle a acquis de l’expérience juridique en travaillant à titre de stagiaire juridique dans une clinique d’information juridique spécialisée dans les questions d’immigration et dans le cabinet d’avocats Lexellent en Italie.Durant ses études, elle a participé au Concours de plaidoirie en actions collectives Warren K. Winkler et a effectué un stage à la Cour du Québec, Chambre civile.Diplômée en sciences politiques de l’Université Concordia, elle a obtenu un diplôme en droit civil et common law à l’Université McGill en 2019.Me MacLean pratique en droit du travail et de l’emploi ainsi qu’en litige civil et commercial.Avant de compléter son stage du Barreau en 2020, elle s’est jointe au cabinet durant les étés 2018 et 2019 en tant qu’étudiante.Pendant ses études, l’avocate a effectué un stage de recherche à la Cour supérieure du Québec. De plus, elle a pu analyser les modes de prévention et de règlement des différends en tant qu’auxiliaire de recherche dans le cadre de son programme en droit.Diplômée en sciences cognitives et sciences politiques de l’Université McGill, elle a obtenu un diplôme en droit à l’Université Laval en 2020.