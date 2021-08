Me Molly Krishtalka. Source : LinkedIn

Le cabinet NOVAlex change de visage… La jeune équipe annonçait récemment l'embauche de MeLa Barreau 2015, qui pratique en droit des médias et de la diffamation, travaillait jusqu’à tout récemment pour la société d’État Radio-Canada / CBC. Elle y était conseillère juridique.Jointe par Droit-inc, elle enchaîne les bons mots sur son nouvel employeur.« Je suis tellement heureuse de travailler chez NOVAlex. C’est une équipe qui est vraiment accueillante. Je me sens déjà comme une part intégrante du cabinet. »Questionnée sur les raisons entourant son départ de Radio-Canada / CBC, Me Krishtalka insiste sur son désir de « revenir » à la pratique privée en litige. Comme d’autres avant elle, elle se dit aussi charmée par la mission sociale du cabinet.« J’ai toujours voulu, dans le cadre de ma carrière, utiliser mes compétences et habiletés pour redonner à la société. NOVAlex contribue à la justice sociale. Ça fait partie de son ADN. Ça m'intéresse beaucoup », ajoute la jeune avocate du bout de son accent anglais.Du côté du cabinet, les attentes sont également élevées envers Me Krishtalka. Me, chef de la direction et cofondateur de NOVAlex, assure que sa nouvelle protégée à un « parcours impressionnant ».« Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle étoile montante du droit parmi nos rangs. L’expertise de pointe de Molly en matière de droit des médias et de diffamation fait consensus au sein de l’industrie et son ajout à notre équipe d’avocats-plaideurs chevronnés bénéficiera sans aucun doute à notre clientèle d’affaires et pro bono », a-t-il affirmé.Outre les causes pro bono auxquelles elle entend participer, Me Krishtalka entend « servir » ses clients, de « développer » sa pratique en litige civil et commercial et de continuer à se spécialiser en droit des médias. Avec, bien sûr, le souhait d’un retour au bureau à l’automne.« Si nous pouvions retourner au bureau physique, ce serait magnifique (...) j’ai envie d’échanger avec mes collègues à notre bureau physique. »Me Krishtalka est désormais membre de l’équipe de litige et règlement des différends de NOVAlex. Membre des Barreaux du Québec et de l’Ontario, sa spécialisation en droit des médias lui permet d'exercer principalement en litige civil et commercial ainsi qu’en droit public et constitutionnel.À Radio-Canada / CBC, elle était chargée de conseiller et de représenter la société et ses journalistes dans le cadre d’affaires impliquant la liberté d’expression et le principe de la publicité des débats judiciaires.Me Krishtalka a aussi pratiqué le litige chez Dentons entre août 2017 et juin 2019, en plus d’avoir travaillé au cabinet boutique Renno & Vathilakis entre octobre 2015 et août 2017.Molly Krishtalka est bachelière en droit de l’Université McGill.