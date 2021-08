Source : Site web du Juritour

Pour sa 9e édition, Juritour lance les inscriptions pour participer au défi vélo 25-70.Tous les cyclistes débutants, amateurs et professionnels, des petits aux grands, sont invités à chevaucher leur vélo et relever ce défi. Chaque participant peut parcourir la distance qu’il souhaite.En raison de la pandémie, pour la seconde année consécutive, l'événement se déroule virtuellement.Pour cette nouvelle édition, Juritour vise à atteindre 25 000 kilomètres parcourus et 70 000 $ de dons amassés pour l’organisme Fibrose kystique Canada – Division Québec. Chaque kilomètres parcourus et chaque don amassé seront comptabilisés d’ici le 3 octobre.Depuis 2013, le Juritour est un tour cycliste organisé chaque année au profit de l’organisme de bienfaisance national à but non lucratif. Cet événement rassemble toute la communauté juridique.Juritour a pour but de soutenir les 1 220 enfants, adolescents et adultes québécois atteints de fibrose kystique. Cette maladie est génétique mortelle et la plus répandue au Canada.En 2020, plus de 68 participants se sont inscrits à la première édition virtuelle du Juritour. Les cyclistes ont parcouru plus de 22 000 km et ont permis d'amasser 71 296 $ pour Fibrose kystique Canada - Division Québec.Si vous êtes intéressés à relever ce défi ou si vous souhaitez contribuer à la collecte de fonds, vous pouvez vous inscrire au Juritour À vos vélos, prêts ? Partez !