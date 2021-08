Mes Stéphanie Valois, Krishna Gagné, Chantal Ianniciello et Sara Goessaert ont, entre autres, été élues. Sources : Archives, LinkedIn et site web de Krishna Gagné

L’association d’avocats en droit de l’immigration (AQAADI) vient d’élire sa première femme présidente et son nouveau conseil d’administration.Melaisse sa place à Meà la présidence de l’association.« Je suis extrêmement fière d’être la première femme à être élue à la présidence de l’AQAADI. La profession compte de plus en plus de femmes mais elles tardent encore à avoir accès aux postes décisionnels. Je suis d’autant plus fière que L'AQAADI pourra compter sur un CA avec des membres motivés, compétents, diversifiés, à majorité féminin et très qualifiés », affirme Me Valois.À son compte, l’avocate pratique dans ce domaine depuis plus de 20 ans.Lors de l’Assemblée Générale annuelle, les membres du Conseil d’administration ont été élus. Cette année, il est composé de 14 membres majoritairement féminin et issus de la diversité.Medu cabinet AURAY Sourcing Immigration inc. est élu vice-président de la section Québec.La vice-présidente de la section fédérale est Mequi pratique en immigration et droit civil depuis 2006.L’avocate Me, spécialisée en immigration et droit de la famille, est la nouvelle vice-présidente de la section humanitaire et réfugiée.La nouvelle secrétaire est Medu cabinet EXEO Avocats.La trésorière Meexerce à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.Ils s’engagent à poursuivre la défense des intérêts de ses membres, de leurs clients et du droit de l’immigration. Voici les heureux élus à titre d’administrateurs..Meest spécialisé en immigration et droit administratif à son cabinet Chalk Immigration fondé en 2015.Metravaille à son cabinet depuis 2011 et traite des dossiers en droit criminel et pénal, droit de la famille et jeunesse ainsi qu’en droit de l’immigration.Du cabinet Aboued Avocat, Meest un avocat spécialisé en droit civil, droit criminel et pénal, droit de la famille et jeunesse ainsi qu’en droit de l’immigration.Metravaille au Centre communautaire juridique de Montréal dans la section immigration depuis plus de quatre ans.Travaillant à son compte, Meest avocat spécialisé en immigration depuis 1990.Mepratique en immigration dans son cabinet EL-ASMAR Legal depuis 2018.Membre du Barreau depuis 2020, Mese spécialise en droit de l’immigration à son compte.Meexerce en droit de l’immigration au cabinet BDIA Bertrand Deslauriers Avocats depuis plus de quatre ans.L’AQAADI est intervenue dans de nombreux dossiers touchant les politiques fédérales et provinciales. Récemment, elle est intervenue dans une étude du projet de loi 83 qui a permis l’élargissement de la couverture de la RAMQ aux enfants de migrants résidants au Québec.Plus de 400 membres en font partie et commentent fréquemment l’actualité.Pour célébrer leurs 30 ans de travail acharné, de nouveaux événements seront annoncés prochainement.