Ressorts Liberté, un joueur majeur dans le domaine de la fabrication de ressorts de haute précision, confirmait la semaine dernière l’acquisition d’Elka Suspension, un manufacturier de Boucherville qui se spécialise dans la conception de systèmes de suspension pour les véhicules récréatifs.Notons qu’Investissement Québec (IQ), l’un des actionnaires minoritaires de Ressorts Liberté, a aussi pris part à cette transaction.« Ressorts Liberté est fière d’accueillir les équipes d’Elka Suspension dans sa grande famille. En joignant le talent exceptionnel des équipes de Ressorts Liberté et d’Elka Suspension, nous croyons pouvoir mieux supporter nos clients dans leurs projets de croissance », a mentionné, PDG de Ressorts Liberté.Avec cette transaction, Elka suspension demeure une propriété québécoise. Elle permet aussi à Ressorts Liberté de diversifier son offre et d’offrir une nouvelle gamme de produits axée sur les suspensions.Ressorts Liberté était représentée par la firme Fasken, avec une équipe composée deetElka Suspension était représenté par le cabinet Dunton Rainville de Montréal. Mea mené cette transaction avec son collègue, stagiaire en droit.Investissement Québec a collaboré, dans le cadre de cette transaction, avec des avocats de McCarthy Tétrault :et. La société d’État a été représentée à l’interne parPour Desjardins Capital, enfin, Mea agi au nom des Services juridiques du Mouvement Desjardins. Les avocatsetdu cabinet Norton Rose Fulbright ont représenté les intérêts des Comptes majeurs de Desjardins Entreprises.Fondée en 1986, Ressorts Liberté fabrique aujourd’hui plus de 200 millions de ressorts par an. L’entreprise compte plus de 700 employés et opère dans six sites de production, soit à Montmagny, Toronto, Juarez et Querétaro, au Mexique, Suzhou, en Chine, et Giarmata, en Roumanie.Elka est une entreprise manufacturière de Boucherville qui emploie environ 50 personnes. Elle se spécialise en recherche & développement, en conception, en tests et en fabrication de suspensions sur mesure selon les besoins spécifiques de ses clients. Leurs produits sont principalement vendus au Canada et aux États-Unis, mais sont également distribués dans d’autres pays.