Mes Marie-Claude Côté et Marc-Étienne Lauzon-Joset, ainsi que Laura Bassal et Brandon Yin. Photos : Site web de Lavery

Le cabinet Lavery recrute !Le cabinet a mis la main sur deux avocats, en la présence deet de, ainsi que deux parajuristes, soitetMarie-Claude Côté a quitté JGW Avocats en juin dernier pour se joindre à Lavery. Elle est désormais membre du groupe de droit des affaires du cabinet. Elle axe sa pratique en droit transactionnel et commercial, plus spécifiquement en valeurs mobilières.La Barreau 2018 a notamment travaillé comme étudiante en droit à l’Autorité des marchés financiers entre avril et septembre 2017.Bachelière de l’Université de Montréal, Me Côté a aussi étudié en 2016 à l’Université de la Californie. Elle a obtenu une mention d’excellence pour ses résultats académiques où elle a complété un programme introductif au droit américain.Barreau 2014, Marc-Étienne Lauzon-Joset est passé de Cominar, un fonds de placement immobilier québécois, à Lavery en juin dernier.Il est membre du groupe Droit des affaires et axe sa pratique dans les domaines du droit commercial, des fusions et acquisitions, du droit des sociétés et en droit immobilier.Me Lauzon-Joset a travaillé chez Familiprix pendant près de trois ans, entre janvier 2016 et août 2018. Il a aussi été président de la Corporation du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba entre 2012 et janvier 2020.Bachelier en droit de l’Université Laval, le Barreau 2014 a aussi étudié en pharmacologie à l’Université de Sherbrooke entre 2006 et 2009.Il a complété son stage en droit chez Stein Monast avant de travailler pendant près de deux ans au Pharmalab comme avocat.Laura Bassal est parajuriste au sein de l'équipe de litige civil où elle se spécialise dans les domaines du litige en assurance et en construction.Elle assiste les avocats pratiquant le contentieux dans les domaines d’assurances et construction en effectuant des tâches litigieuses propres au domaine de l'assurance, comme la rédaction de procédures, l’organisation matérielle de dossiers complexes de litige et la réalisation d'activités liées à la recherche.Dans le cadre de ses fonctions, Mme Bassal assume régulièrement des tâches pour tous les mandats de type assurance allant des mandats de défense, à la couverture, les recouvrements et de surveillance. À ce titre, elle effectue une analyse approfondie des polices d'assurance et des documents d'enquête relatifs aux réclamations d'assurance.Détentrice d’un certificat en droit de l’Université de Montréal, elle a travaillé pendant deux ans et demi chez Borden Ladner Gervais avant de se joindre à Lavery.Elle a aussi travaillé au Mckibbins Irish Pub comme serveuse et manager entre juillet 2014 et janvier 2019.Brandon Yin est parajuriste et membre du Service aux sociétés où il œuvre dans différents domaines du droit des affaires.Il assiste les avocats en droit des sociétés et participe à la préparation de la documentation juridique afférente à diverses opérations et transactions de nature commerciale.Dans le cadre de ses fonctions, il veille également à la constitution, l’organisation, la prorogation, la continuation, la fusion, la dissolution, l’immatriculation de sociétés, ainsi qu’à la modification de leurs statutsIl procède à l’examen du statut corporatif et à la mise à jour des livres de procès-verbaux et des registres de sociétés.