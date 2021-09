Me François Alepin et ses deux enfants, Me Chanel Alepin et Me Maxime Alepin. Sources : Sites web de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et d’Alepin Gauthier

Un moment « inédit ».C’est en ces termes que l’Université d’Ottawa décrit la plus récente remise de l’Ordre du mérite à six de ses diplômés.Non pas qu’il s’agisse d’une nouvelle distinction. C’est plutôt que trois membres d’une même famille sont conjointement lauréat. Me, le papa de la tribu, et ses deux enfants, Meet Me, se voient ainsi décerner la plus haute distinction de l’institution.« Lorsque nous étions confrères de classe, François se distinguait déjà pour son leadership et sa grande capacité de ralliement (...) il a contribué de façon remarquable à l’avancement du droit en se distinguant dans le secteur du droit commercial et notamment en droit de la franchise. Mais ce que je retiens le plus chez cet éminent juriste, c’est aussi et surtout son sens inné des institutions et son grand attachement pour son alma mater », de déclarer le juge à la Cour d’appel du Québec,L’Ordre du mérite est décerné annuellement à des diplômées et diplômés qui « font véritablement figure de chefs de file dans leurs secteurs respectifs et qui contribuent au rayonnement de la Section de droit civil », mentionne l’Université d’Ottawa sur son site internet.Membre du Barreau du Québec depuis 1978, Me François Alepin a cofondé le cabinet Alepin Gauthier dès sa première année de pratique. Aujourd’hui, l’équipe compte plus de 35 juristes, dont ses deux enfants devenus grands.Me Alepin a été bâtonnier du Barreau de Laval (1994-1995) et conseiller au ministère de la Justice du Québec dans le cadre des travaux d’Unidroit (2001-2002). Il a également participé à la Conférence de Rome sur l’élaboration d’une loi modèle sur la divulgation des informations en matière de franchise.Me Alepin est « étroitement lié » à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa, étant notamment t l’instigateur d’un fonds doté permettant d’octroyer une bourse d’au moins 1 000 $ chaque année à l’étudiante ou l’étudiant qui a obtenu la meilleure note au cours de droit des affaires DRC4590.« Excellent vulgarisateur et conférencier très prisé, Me François Alepin se démarque notamment par son grand sens de l’humour, comme en témoignent ses capsules juridico-comiques sur les réseaux sociaux », conclut l’université dans son portrait du Barreau 1978.Diplômée magna cum laude de la Section de droit civil en 2011, Me Chanel Alepin concentre sa pratique en litige fiscal depuis 2012. Elle s’est vu accorder le prix Exemplum uistita de l’Association du jeune Barreau de Laval, qui souligne l’excellence d’une jeune avocate pratiquant à Laval, tous domaines de pratique confondus.Membre du conseil d’administration et du conseil exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval ainsi que du conseil d’administration du Centre de transfert d’entreprise du Québec, elle a été administratrice et secrétaire du jeune Barreau de Laval, présidente du comité de la Relève d’affaires (Jeune chambre de commerce) et représentante du jeune Barreau de Laval auprès de l’Association des jeunes barreaux de région du Québec.Me Chanel Alepin reçoit l’Ordre du mérite dans la catégorie jeunes diplômés.Pratiquant principalement en droit fiscal et familial, Me Maxime Alepin est très impliqué au sein du Barreau de Laval, où il a été successivement premier conseiller (2018-2019), puis bâtonnier (2019-2020).Il est membre de l’Association de planification financière et fiscale, de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval et de la Canadian Tax Foundation.Il est aussi ambassadeur du Groupe la Relève Montréal, membre du comité des Jeunes Philanthropes de la Fondation Cité de la Santé, membre du comité de souscription de la Fondation Collège Laval, membre du comité organisateur du tournoi de golf du Barreau de Laval, coprésident de la 7e édition du Gala de la santé au profit de la Fondation Cité de la Santé, ainsi que membre du conseil d’administration de la Fondation Cité de la Santé.Me Maxime Alepin reçoit l’Ordre du mérite dans la catégorie jeunes diplômés.